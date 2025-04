Encierro nocturno en la Complutense de Madrid contra los recortes de Díaz Ayuso

La Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) acoge este lunes un encierro nocturno, precedido de una asamblea, con la participación de unos 400 miembros de la comunidad universitaria, entre estudiantes y docentes, para protestar por los recortes de la futura ley de universidades que prepara el Gobierno de Díaz Ayuso.

La "asfixia económica" que sufren las 6 universidades públicas madrileñas se "perpetuaría" con la nueva ley de Enseñanzas Superiores, cuyo borrador prevé topar a un máximo del 70% la financiación de la Comunidad de Madrid, obligando a las universidades a buscar otras fuentes de financiación, "incluidos los fondos de inversión", para cubrir el restante 30% de su presupuesto, han explicado en la asamblea.

"Esta es una protesta general masiva" de los estudiantes, del sector de personal, tanto del PDI (personal docente e investigador) como del PGTGAS (técnicos, de gestión, administración y servicios), contra la "asfixia" de las universidades madrileñas y "de la Complutense en particular", según el profesor de Filosofía Juan Fernández, uno de los ponentes en la asamblea.

Se trata de "una reducción del presupuesto muy notable, de básicamente un 35% general", que no se aplica a partidas estrictamente necesarias para el funcionamiento cotidiano, pero sí a otras como "presupuestos de renovación de docentes, de plantillas, de bibliotecas", ha dicho. Además de la eliminación de becas y supresión de desdobles en varias áreas, "están peligrando" algunas titulaciones con número de estudiantes reducido, asignaturas optativas o la contabilización de sexenios del personal docente, ha señalado.

Aunque hablen de "prórroga presupuestaria, no es tal", sino que esta "figura jurídica viene a constatar que la universidad está en una situación básicamente de asfixia" que llaman de "recorte, prórroga". La universidades están "sin fondos porque la Comunidad de Madrid no está dispuesta a dotarlas suficientemente", algo que la futura ley pretende convertir "en estructural. Nuestras necesidades básicas no se satisfacen". De ahí las plataformas "en defensa de la pública y este encierro, para unir fuerzas y tomar conciencia desde todos los sectores y todas las universidades. Va a ser un movimiento largo", con una huelga prevista el día 28 y una concentración frente al Rectorado de la UCM al finalizar mañana martes este encierro.

El decano de la Facultad de Matemáticas, Antonio Bru, ha dicho a EFE que los recortes de la nueva ley son "completamente inadmisibles" y que los presagios respecto al borrador "no son nada positivos en ningún aspecto". "Todos tenemos que poner todo lo que podamos para que se vea la protesta y recapacite la sociedad, y que el Gobierno de la Comunidad de Madrid vea que estas medidas nos llevan simplemente hacia el pasado más oscuro", ha declarado mientras llegaban jóvenes con mochilas y sacos de dormir.

Asamblea estudiantil en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense, previa al encierro. Juliana Leao

Tras la asamblea, los participantes que llenaban el salón de actos, con aforo de 400 personas, se han dividido en grupos que debatirán a lo largo de la noche los puntos del manifiesto que leerán mañana martes en una concentración frente al Rectorado.

La protesta ha sido convocada por los docentes de 'UCM por la Pública' con el apoyo de profesores y alumnos de la Politécnica, Autónoma, Carlos III y Rey Juan Carlos, además de asociaciones estudiantiles, que han venido a "centralizar la protesta" en la Complutense, como ocurrió el año pasado en la Acampada por Palestina.

Para UCM por la Pública, esta es "una toma de contacto de todas las universidades, sindicatos y asociaciones con la intención de empezar a trabajar todos juntos para parar la llamada ley Viciana", cuyo borrador, "como ya sabemos, es un golpe mortal para las universidades públicas", según la catedrática de Ciencias de la Información, Eva Aladro.