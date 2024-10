El 'número 2' del exministro Fernández Díaz (PP) niega haber ordenado investigar a Podemos

A.Ortega.POOL via Getty Images

Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad del Gobierno de Rajoy, durante una comparecencia en una comisión en el Congreso.

El ex número dos del Ministerio del Interior Francisco Martínez ha negado este lunes ante el juez haber ordenado a altos cargos de la Policía investigar a Unidas Podemos o a sus integrantes entre 2015 y 2016, y ha rechazado que se indagase sobre ellos simplemente por su pertenencia a la formación política.

Quien fuese secretario de Estado de Seguridad con Jorge Fernández Díaz (PP) al frente de Interior se ha desvinculado de las presuntas búsquedas policiales sin control judicial que se habrían llevado a cabo contra líderes políticos de la formación en aquellos años y que investiga el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

Martínez ha abierto la ronda de declaraciones programada esta semana en la causa y, según han informado a EFE fuentes jurídicas, ha negado haber ordenado o conocido que se produjesen este tipo de investigaciones prospectivas sobre Podemos para después filtrarlas a los medios y "desprestigiar" al partido.

Sobre el 'Informe PISA' (Pablo Iglesias Sociedad Anónima)

Ni él lo pidió ni a él le dieron cuenta de las mismas, ha indicado Martínez, que solo ha accedido a contestar a las preguntas del fiscal y de su defensa. Además de rechazar conocer nada al respecto, ha señalado que conoció por los medios el denominado Informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) y que nadie le informó tras la filtración a prensa de dicho documento, aunque ha resaltado a la vez que ya ha transcurrido mucho tiempo.

Martínez no ha contestado nada respecto a las conversaciones que mantuvo con ex altos cargos policiales, como el ex director adjunto operativo Eugenio Pino, y que extrajeron de su teléfono móvil en el marco de otra causa, el conocido como caso Kitchen, y se incluyeron en la querella que Podemos presentó contra él.

El ex secretario de Estado de Seguridad trata de combatir la entrada de esos chats en el procedimiento, al considerar que es motivo de nulidad de la causa. El juez Pedraz solicitó hace meses a la Policía que identificase a los agentes que habían accedido a bases de datos policiales para realizar búsquedas sobre distintos diputados de Unidas Podemos.

La Policía Nacional no encuentra indicios de espionaje a líderes de Podemos entre 2015 y 2016 Una parte importante de las consultas tuvieron por objeto proteger a sus dirigentes de amenazas de la ultraderecha en distintos actos, según ha adelantado la 'Cadena SER'.

Según las fuentes consultadas, en las últimas semanas el juez ha recibido algunos informes con diferentes conclusiones: algunas búsquedas se realizaron a través de usuarios automáticos, otros documentos resaltan el tiempo transcurrido, aunque apuntan a funciones policiales, y hay alguno que incluso justifica búsquedas a la líder de Podemos, Ione Belarra, por curiosidad.

Estos informes representan un mínimo porcentaje de las búsquedas a las que hizo referencia el juez en su requerimiento, y todavía queda una gran mayoría de documentos sin presentar. Ante la tardanza y disparidad de explicaciones, algunas acusaciones han solicitado al juez que encargue a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía esta labor.

El pasado verano, esta Unidad envió un oficio al juez en el que constaban consultas realizadas desde bases de datos policiales a 55 diputados de Podemos entre 2015 y 2016, entre los que se incluyó a Yolanda Díaz. Martínez denunció su falta de "rigor" por incluir búsquedas ajenas a miembros de la formación, sino relacionadas con otros ciudadanos con nombres iguales o similares.

El juez tomará declaración el martes al ex número dos de la Policía Eugenio Pino y al inspector José Ángel Fuentes Gago. Además de esta causa, Martínez está a la espera de juicio, junto a Fernández Díaz, por el caso Kitchen, un supuesto espionaje parapolicial al extesorero del PP Luis Bárcenas y a su familia que buscaba conseguir documentos comprometedores para el partido.