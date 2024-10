El PP asegura que no hay "nada" ante el presunto acoso sexual de un senador a dos concejalas

El PP ha preguntado al senador y alcalde de Algeciras José Ignacio Landaluce en el que se realiza un presunto acoso sexual a dos concejalas después de que el eurodiputado Alvise Pérez publicara este lunes mensajes atribuidos al mismo.

Ha sido el propio presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el que ha activado el protocolo que el partido desarrolló hace un año por imperativo legal ante la ley del sí es sí y que ha confirmado en EsRadio. "Ayer sale en una red una referencia a un senador nuestro y automáticamente hablamos con él y automáticamente se aclara este asunto porque sabemos que puede ocurrir", indicaba según recoge EPE.

No obstante, no ha ahondado en las explicaciones que les ha dado Landaluce y tampoco ha explicado en qué consiste el protocolo ya que ni siquiera la prensa lo ha podido consultar ya que no es público como ocurre con el resto de partidos. Tampoco ha explicado si se seguirá algún procedimiento más o quedará archivado.

Posteriormente, el PP ha explicado que no se ha activado ningún protocolo ya que no hay ninguna denuncia ni pública ni privada de los hechos, aunque ha explicado que, de producirse, empezaría a funcionar.