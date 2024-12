El PP no derogará la Ley de Memoria Democrática de Baleares, como exigía Vox, tras un acuerdo con la izquierda

La derogación de la ley de memoria democrática ha decaído del orden del día del pleno de este martes tras el acuerdo del PP con PSIB, MÉS per Mallorca y Més per Menorca --la diputada de UP no estaba hoy en el pleno-- para no apoyar su liquidación.

La votación se incluirá en el pleno de la semana que viene, cuando también se votará la validación del decreto para subsanar las enmiendas que el PP apoyó por error en el debate de la ley de simplificación.

Los populares se han comprometido a no aprobar la derogación de la ley de memoria a cambio de que la oposición no ponga obstáculos para eliminar las 34 enmiendas de Vox aprobadas por error.

Tras el anuncio del acuerdo, el PSIB ha anunciado la retirada del orden del día de varias preguntas dirigidas al vicepresidente del Govern, Antoni Costa, relacionadas con la negociación de los Presupuestos.