El PP dice ahora que votará 'sí' al decreto 'ómnibus': con palacete incluido

Cambio de planes. Después de varios días de presión social contra la clase política y la incertidumbre de quién podría acabar ganando o perdiendo más en materia de relato con la ciudadanía, el Partido Popular considera que le vale el nuevo decreto 'ómnibus' que Junts le ha arrancado al Gobierno.

A través de un hilo en su cuenta oficial de X -antes Twitter-, los populares han anunciado que apoyarán el nuevo decreto, no sin antes cargar contra el Ejecutivo y subrayar que "ya han caído medidas de las que pretendían colar".

No obstante, ni una sola alusión al que fue uno de los mayores puntos de fricción esgrimido por el PP para decir 'no' a un decreto que contenía desde la revalorización de las pensiones o el Ingreso Mínimo Vital (IMV). La devolución del palacete parisino al Partido Nacionalista Vasco (PNV), histórico y emblemático edificio que alberga una sede gala del Instituto Cervantes, pero que fue requisado por la Gestapo con el auspicio de la dictadura franquista.

"Votaremos Sí a esta rectificación, por los pensionistas"

En la serie de mensajes que el Partido Popular ha dejado para argumentar su cambio de postura -dijeron que no apoyarían otra suerte de 'trágala' y que solo votarían a favor de estas medidas si se llevaban de forma individual-, han lanzado varios ataques al Gobierno de coalición progresista.

Los populares insisten en que "el nuevo Decreto Ómnibus acredita que el Gobierno mintió nuevamente al decir que no se podían trocear medidas" y que "también demuestra que siguen al dictado del independentismo. Rectifican porque les obligan para seguir en el Gobierno (una vez más), no para servir a los españoles".

A juicio del PP, detrás del convulso desenlace al caer el primer decreto en la votación del Congreso había una estrategia del Ejecutivo en el que "su objetivo siempre ha sido decir que el PP no apoya a los pensionistas, los usuarios del transporte público o los afectados por la DANA de Valencia". Y, también a juicio de los populares, "les salió mal, porque ya nadie puede creerles". A pesar de que ellos hayan cambiado sus planes iniciales, también en medio de un importante malestar social de ciudadanos que veían cómo subía el precio del transporte público.

En dicho comunicado, el PP también ahonda en el argumentario que ha venido esgrimiendo desde que decayó el decreto, es decir, descargar toda la responsabilidad en los socialistas y que grupos como el de los pensionistas han sido víctimas de una falta de capacidad para lograr mayorías parlamentarias. Obviando que su 'no' en las Cortes fue determinante y que podrían haber salvado el decreto del mismo gesto que tuvo Junts.

"No merecen la confianza de nadie, pero los españoles no son culpables de la falta de integridad del Gobierno. Votaremos Sí a esta rectificación, por los pensionistas, los valencianos y los usuarios de transporte. Que su incompetencia y debilidad no perjudique a quien no lo merece", han señalado desde Génova 13.