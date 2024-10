El PP gira a la política social con propuestas sobre la jornada laboral, la conciliación y la vivienda

"Los que venimos de generaciones anteriores tenemos muy interiorizado el 'vivir para trabajar', haciendo del trabajo el centro de nuestra vida. Sin embargo, las nuevas generaciones valoran cada vez más el tiempo y han cambiado la filosofía planteando el 'trabajar para vivir'". Así resumía la vicesecretaria de Asuntos Sociales del Partido Popular, Ana Alós, el giro a la política social con la que el PP ha arrancado el nuevo curso político.

El Partido Popular arrancaba decidido entrar de lleno en el debate sobre la conciliación laboral y la jornada laboral reducida, aunque con matices que presentan un modelo totalmente diferente a las propuestas de la izquierda. Alberto Núñez Feijóo sorprendió hace una semana con su propuesta para plantear una reducción de ciertas jornadas laborales y concentrarlas en cuatro días a la semana. Una propuesta, que no implica trabajar menos horas, pero que sí ha causado malestar en algunos sectores del PP, que no han dudado en mostrar su descontento como el caso de Isabel Díaz Ayuso, pero también en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que no esperaban este giro.

El PP entra así al debate social de la reducción de la jornada laboral sin rebajar una sola hora y hablando de "trabajar de otra forma" en beneficio tanto de empresas como de empleados.

La cascada de propuestas sociales continuaba este martes, cuando el PP ha presentado su Proposición de Ley de Conciliación y Corresponsabilidad Familiar, la cual incluye medidas como la gratuidad de las escuelas para niños de 0 a 3 años, una promesa que Feijóo ya cumplió en Galicia. Además, la propuesta contempla la ampliación del permiso de paternidad de 16 a 20 semanas de manera voluntaria y consensuada con la empresa.

“No es ni derechas ni de izquierdas, sino útil”, ha subrayado Tellado en la rueda de prensa posterior tras presentar la norma en el registro del Congreso. En su giro, el PP trata de vender a su vez la imagen de que el Ejecutivo está “paralizado”, con una “disfrazada mayoría progresista” y que solo se dedica a “resistir”. “No cogemos banderas de nadie, sino las riendas de un país que Sánchez tiene desatendido”, indicaba al respecto.

Y no es lo único: El PP arrancará sus propuestas relativas al precio de la vivienda la próxima semana semana. Una cuestión con la que el PP quiere hacer posicionarse al resto de partidos. "Tendrán que explicar que no quieran votar a favor de guarderías gratuitas o de libertad para los permisos de paternidad tendrán que explicar su modelo. Esta propuesta no va contra nadie y desde luego nos permite tener posición propia en un debate en el qué tenemos que estar", indican fuentes populares que explican que "el partido popular no puede estar siempre a rebufo en cuestiones de tipo social".

"La izquierda nos querría fuera de este asunto y preferiría vernos con pocas sensibilidad acerca de estos problemas. Hay muchas personas con familias que votan a Vox y no será sencillo explicarles que su opción política está en contra de medidas que pueden ayudar además a estimular la natalidad", explican sobre los retos de la "transversalidad" de su propuesta.

Aparte de la propuesta de vivienda, Feijóo se reunirá a partir del día 10 con los sindicatos y la patronal, en concreto con la CEOE y CEPYME, para explicar sus propuestas. Una cuestión que Feijóo preparará la próxima semana en el Foro La Toja.