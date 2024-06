El PP guarda silencio ante la medalla de Ayuso a Milei y solo Vox defiende la decisión

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha respaldado que el presidente de Argentina, Javier Milei, sea reconocido con la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, como ha decidido la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso, "sobre todo después de los ataques injustificados de este Gobierno por denunciar lo evidente". Es la única formación política que apoya la decisión que compete a la Comunidad de Madrid y que ha provocado un mutismo en el Partido Popular después de que la Casa Rosada anunciara el reconocimiento.

"Es un presidente que ha conseguido lo que era impensable en Argentina, terminar con un socialismo que estaba arruinando a uno de los países que podría ser de los más ricos del mundo", ha defendido Millán este jueves en los pasillos del Congreso al ser preguntada por el encuentro que tendrá lugar entre el dirigente argentino y la presidenta madrileña.

A su juicio, Milei merece "todo el reconocimiento" y en especial, después de los ataques, a su juicio, "injustificados" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez por las declaraciones que hizo el mandatario argentino sobre la esposa de Sánchez.

En el PP, sin embargo, la noticia asombró a muchos y fuentes de Génova explican a este medio que se trata de una decisión que compete a la comunidad autónoma llegando incluso a dudar de que Alberto Núñez Feijóo fuera conocedor de la situación.

El PP trató de desmarcarse ya del presidente argentino en su anterior visita a España, cuando acudió a un mitin de Vox en el que llamó "corrupta" a la mujer de Pedro Sánchez Begoña Gómez.

Tras el mitin, el PP distribuía unas declaraciones a los medios de comunicación en la que fijaban su posición tras la comparecencia del ministro de Exteriores, que anunciaba que iba a mandar a consultas a la embajadora española en Argentina "sine die" y exigía unas disculpas de Javier Milei al respecto.

"El ministro de Exteriores, que no nos llamó para informarnos de la posición en el Sáhara, Ucrania, Israel o Gibraltar, llama hoy para que el PP defienda a Pedro Sánchez de unas declaraciones del presidente argentino al que el Gobierno acusó de drogarse", indicaban desde el PP asegurando que no iban a participar en la "estrategia" del PSOE porque, aseguraban, los socialistas "pretenden que Milei movilice al electorado al que ya no convence el Gobierno".

"Su silencio genera dudas internas, pero también desconfianza en el extranjero y debilidad en nuestras posiciones en el exterior", agregaban sobre la cuestión de las informaciones -muchas falsas- que llevan meses publicándose sobre Begoña Gómez.

Sin embargo, ya el lunes y tras el revuelo causado, el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, daba un pequeño giro a la postura de los de Alberto Núñez Feijóo.

González Pons denunciaba que el discurso de Milei es una "intromisión en política nacional" y un espectáculo "chocante", apuntando que el presidente de Argentina no puede venir en su primer viaje a España sin saludar al rey, al Gobierno ni al Parlamento, entrar en un acto político de un partido "y remover la política española". Ahora ha sido Ayuso la que, desde el PP, pondrá un altavoz a Milei.