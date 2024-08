El PSOE da por hecho el fin de los peajes de las autopistas AP6 y AP61 a partir de 2029

La senadora socialista segoviana Lirio Martín ha hecho balance del curso político en el Senado y ha asegurado que el Gobierno no contempla otro escenario que el fin de los peajes en noviembre de 2029, además de ofrecer 'la mano tendida' a todas las administraciones para trabajar juntas en la solución del intenso tráfico que atraviesa San Rafael por la A6.

Lirio Martín ha recordado que noviembre de 2029 es el año que, desde su partido y desde el Gobierno, se plantea como última fecha en la que el túnel de Guadarrama siga siendo una vía con peaje.

No obstante, dado que hay una resolución judicial que indica que, a partir de esa fecha, se puede prorrogar dicho peaje, la senadora ha comentado que "en la actualidad se encuentra en licitación el Estudio Informativo denominado 'Actuaciones en las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61 y en la Red aledaña tras la finalización de la concesión', donde, entre otras cuestiones, serán estudiadas las actuaciones necesarias en las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61".

Martín, en principio, no considera otro escenario que el de esa fecha de 2029 como final del pago en las autopistas AP-6 y AP-61, y ha asegurado que "es el criterio que mantiene actualmente el Gobierno de España, " que por primera vez ha aplicado un criterio por el que a partir de que se cumpla la concesión de las actuales autopistas de peaje no se vuelvan a prorrogar y no se saque nueva concesión para liberarlas de peajes. Hay varios ejemplos en España".

No obstante, sobre este asunto provincial, la senadora del PSOE de Segovia ha recordado que "fue el PP quien impuso una autopista de peaje a los segovianos y fue el Gobierno de Aznar quien más tarde aumentó el plazo de la concesión de la AP-6, con un contrato que hacía saltar la legalidad del mismo".

Respecto a las manifestaciones que los vecinos de San Rafael están realizando estos días, encabezados por su alcalde, Javier Figueredo, del PP, Lirio Martín ha razonado sobre la responsabilidad de no resolver el tráfico intenso por esta vía (Nacional VI, que atraviesa San Rafael), recordando que "el PP fue el que dejó caducar la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de travesía en los años del Gobierno de Rajoy. Asimismo, el actual alcalde del PP del Espinar, que ahora alienta a las masas, no ha realizado ninguna gestión con ninguna administración (Diputación, Junta o Estado) para tratar el asunto".

Martín ha pedido a Figueredo, además, que "no tenga una conducta irresponsable al alentar los paseos vecinales por la vía principal", y que realice sus manifestaciones o protestas "a través de instrumentos y cauces legales, que los tiene, para manifestarse, pedir reuniones y soluciones".

Finalmente, sobre el desvío del tráfico pesado de esta travesía de San Rafael, Martín ha calificado como "nefasta noticia que el consejero de Transportes de la Junta de Castilla y León, el segoviano Sanz Merino, haya tomado su primera decisión deshaciendo el camino andado con el anterior consejero, Suárez Quiñones, que comprometió financiación de la Junta para el tráfico pesado".