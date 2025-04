Sánchez se desmarca de Red Eléctrica y no descarta ninguna hipótesis tras el apagón 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido este martes que su Ejecutivo no descarta todavía ninguna hipótesis sobre la causa que provocó el apagón generalizado en toda España durante prácticamente toda la jornada del lunes.

En una comparecencia en Moncloa tras la última reunión del Consejo Nacional de Seguridad y de un Consejo de Ministros dedicado exclusivamente a la falta de suministro eléctrico, el líder socialista ha señalado que "la responsabilidad del gobierno es hacer un análisis independiente" sobre lo ocurrido. Por ello, ha pedido a Incibe (Instituto Nacional de Ciberseguridad es ciberseguridad) que examine "los registros electrónicos de Red Eléctrica y de otros operadores privados". "La responsabilidad del gobierno es hacer un análisis independiente. No descartamos ninguna hipótesis", ha señalado.

De esta manera, Sánchez no descarta por completo que algún tipo de intrusión o sabotaje hubiera podido ser la causa del apagón masivo. Una postura que choca con la de Red Eléctrica, que este mismo martes en boca de su director de servicios, descartaba cualquier pista orientada en ese sentido. Lo que sí ha descartado Sánchez es que el apagón se hubiera producido "por un problema de exceso de renovables o por un exceso de demanda", como también se ha ido señalando en las últimas horas.

El Consejo de Seguridad Nacional, que ha presidido el rey Felipe VI, también ha aprobado este martes que se constituya una comisión de investigación liderada por el ministerio de Transición Ecológica para aclarar lo sucedido. Igualmente, se ha solicitado al Grupo Europeo de Coordinación de Electricidad que elaboren un informe independiente desde Bruselas "para tener una fotografía mucho más certera de lo que ha ocurrido".

"Ni las administraciones públicas ni los operadores privados vamos a bajar la guardia. Nuestra prioridad es descubrir qué ha pasado y adoptar las medidas necesarias para que esto no vuelva a pasar. La ciudadanía debe tener claro es que el Gobierno va a llegar hasta el fondo de este asunto y que se van a hacer las reformas necesarias para que esto no ocurra de nuevo. Y vamos a exigir las responsabilidades pertinentes a los operadores privados", ha señalado.

Sánchez ha pedido que se dé tiempo a los expertos para analizar la situación, porque las prisas "nos llevan a la desinformación". "Los datos que hay que estudiar son ingentes y están descentralizados. Se necesita tiempo para tener un diagnóstico claro y certero para no volver a sufrir este tipo de vulnerabilidades", ha dicho. Por ello, una vez más, el jefe del Ejecutivo ha pedido a la ciudadanía que se informe por los canales oficiales y que no de pábulo a bulos o conspiraciones. "No se puede decir que el evento de ayer fue provocado por un experimento", ha explicado.

Por último, y ante las críticas de la oposición por la gestión de la crisis, Sánchez ha dicho que el sistema ha reaccionado "con agilidad" y que los actores públicos y privados "han actuado con eficacia y la coordinación entre administraciones ha sido excelente y con lealtad".