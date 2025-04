Red Eléctrica descarta un ciberataque contra sus instalaciones e investiga dos desconexiones en el suroeste

Primeras explicaciones del operador eléctrico al cargo de la red española y la lusa. Red Eléctrica ha descartado de forma preliminar -como todo lo que rodea al apagón masivo, ante la falta de información- que se haya producido un ciberataque o una intrusión en materia de ciberseguridad contra sus instalaciones.

Eduardo Prieto, director de Servicios a la operación de Red Eléctrica, lo ha explica este martes por la mañana después de confirmar que se daba por "normalizado el funcionamiento del sistema eléctrico peninsular" desde las 11.15 horas de hoy. Es decir, 22 horas y 45 minutos tras el 'cero' que ha golpeado el sistema eléctrico ibérico y parte del territorio galo.

"No ha habido ningún tipo de intrusión en los sistemas de control que pudieran haber ocasionado el incidente" Eduardo Prieto, director de Servicios a la operación de Red Eléctrica

"Efectivamente no ha habido ningún tipo de intrusión en los sistemas de control que pudieran haber ocasionado el incidente", expresó Prieto. Al mismo tiempo, desde Red Eléctrica han reiterado que el sistema eléctrico está operando de forma normalizada, estable y correcta, pero han vuelto a incidir en dos cuestiones que llevan años siendo denunciadas y advertidas con frecuencia.

En esa línea, Prieto ha apuntado a dos problemáticas, la primera la "de interconexión eléctrica con Francia", a la que se suma la dificultad de la "integración de las renovables", al "no estar acoplado con el patrón de consumo". Con todo, este responsable de la operadora también ha apuntado a dos cuestiones que se están investigando y que tienen que ver con esa caída que el Gobierno explicaba en la noche de ayer y que se produjo en cuestión de segundos perdiendo el equivalente al 60% de la demanda eléctrica del país en ese momento.

Investigación de dos conexiones "en la región suroeste de España"

Desde Red Eléctrica han constatado que se produjeron dos grandes pérdidas de generación eléctrica que estuvieron separadas por un segundo y medio. "Es nada para cualquier acción humana", pero es una gran afección en términos del sistema eléctrico. Así se ha pronunciado Prieto sobre ese efímero lapso temporal tras recordar previamente que "un evento de estas característica se explica por la pérdida de generación".

Concretamente, Red Eléctrica investiga por qué "se produjeron dos desconexiones separadas un segundo y medio en la región suroeste de España". Preguntado sobre si podría tratarse de un "error humano", Prieto se ha mostrado de nuevo cauteloso y ha reiterado que faltan datos. "Cuando tengamos toda la información podremos evaluarla", ha precisado para señalar que "nada lleva a pensar de momento que haya sido un error humano", si bien no se descarta ningún extremo.

"Queremos hacer un llamamiento a no especular sobre los orígenes" Eduardo Prieto, director de Servicios a la operación de Red Eléctrica

Por otra parte, desde la operadora eléctrica también han querido advertir a la ciudadanía de que no se deje caer en engaños y bulos o información sin contrastar. "Queremos hacer un llamamiento a no especular sobre los orígenes, cuando no se tiene la información pertinente", ha subrayado Prieto.