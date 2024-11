El pueblo sin ley para los okupas: te abren la casa por 150 euros

Chozas de Canales es un pueblo de la provincia de Toledo que cuenta con una población oficial de 4751 habitantes, según estadísticas del INE en 2023. Sin embargo, lo característico de este aparente tranquilo municipio es que más de un tercio de sus viviendas, el 35%, están okupadas.

Los vecinos de toda la vida de esta localidad aseguran que la delincuencia, las drogas y las mafias se están apoderando del día a día del pueblo. Y hay verdadero pavor a que nuevos okupas vengan hasta allí para apoderarse de las otras casas.

Hace unos días, el programa "En boca de todos" en Cuatro hablaba con la alcaldesa para entender por qué se estaba dando este fenómeno en un pueblo tan pequeño como este. "Aquí parece que todo valía. Era muy fácil empadronarse y hay otros factores más que favorecen la ocupación", señalaba Nuria Robledo González ante las cámaras.

Un vecino de la localidad ya denunció públicamente esta situación en un vídeo difundido por Vox en 2021. "No hay Guardia Civil y no hay Policía Local. Hay cuatro plazas aprobadas para policía local, pero por la razón que sea no viene nadie", aseguraba. Y es que, según él, por 150 euros "puedes comprarle a una mafia las llaves de una de estas viviendas sin ningún problema".

En el programa de Cuatro, Nacho Abad pudo hablar con una propietaria afectada por una de estas okupaciones. Según su testimonio, sus "inquilinos" le pagaron dos meses el alquiler y luego dejaron de hacerlo. "Todo empezó porque ella me dijo que su marido se había ido porque tenía problemas con las drogas y a la semana dijeron que ya no iban a pagar más hasta que lo dijera un juez", señalaron.