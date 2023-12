El rey pide huir del "germen de la discordia" y exige a las instituciones del Estado respeto entre sí

El rey Felipe VI ha pedido este domingo durante su tradicional mensaje de Navidad que no se instale el "germen de la discordia" en nuestra sociedad tras varias semanas de gran bronca política y ha exigido, en pleno debate por el 'lawfare' en la Justicia, que las instituciones del Estado se respeten entre sí. "Todas deben situarse en el lugar que constitucionalmente le corresponde, ejercer las funciones que le estén atribuidas y cumplir con las obligaciones y deberes que la Constitución le señala", ha señalado. Puedes leer el mensaje íntegro aquí.

Desde el habitual salón de Audiencias del Palacio de La Zarzuela y vestido con traje azul marino, camisa blanca con rayas finas y corbata con motivos geométricos en tonos azules, el monarca ha centrado prácticamente todo su discurso en ensalzar el papel de la Carta Magna, coincidiendo con su 45 cumpleaños. "Es el mejor ejemplo de la unión y convivencia entre españoles", ha dicho.

En un año de gran convulsión política y frecuentes manifestaciones en las calles, el rey ha recordado que todo ciudadano "tiene derecho a pensar, a expresarse y defender sus ideas con libertad y respeto a los demás", pero ha advertido, a su vez, que "la democracia también requiere unos consensos básicos y amplios sobre los principios que hemos compartido y que nos unen desde hace varias generaciones".

Para el rey, ese consenso y lugar de encuentro es la Constitución, puesto que gracias a ella "conseguimos superar una división que ha sido la causa de muchos errores en nuestra historia; que abrió heridas, fracturó afectos y distanció a las personas". "Superar esa división, por tanto, fue nuestro principal acierto hace ya casi cinco décadas. Por eso, es un deber moral de todos evitar que nunca el germen de la discordia se instale entre nosotros. Porque no nos lo podemos permitir", ha señalado.

Defensa de la Carta Magna como un "pacto colectivo"

El rey Felipe VI, en su tradicional mensaje de Navidad EFE

En su décimo mensaje de Navidad desde que es rey, Felipe VI ha querido de nuevo reivindicar la Constitución que su hija, la princesa Leonor, juró el pasado mes de octubre al cumplir la mayoría de edad, no solo como "valor democrático de presente y de futuro", sino también "como instrumento y garantía imprescindible para que la vida de los españoles pueda seguir discurriendo con confianza, con estabilidad, con certidumbre".

Por ello, ha pedido "respetar" la Carta Magna, así como "su identidad", "su razón de ser como pacto colectivo de todos para un propósito compartido". "Fuera del respeto a la Constitución no hay democracia ni convivencia posibles; no hay libertades sino imposición; no hay ley, sino arbitrariedad. Fuera de la Constitución no hay una España en paz y libertad", ha señalado.

Mensaje a las instituciones del Estado en plena bronca

Además de tratar la división social y política de estos últimos meses en España, el rey también ha querido hablar de forma implícita sobre la crisis institucional en España y los recientes enfrentamientos entre los diferentes poderes del Estado, en especial los derivados por las acusaciones de 'lawfare' a la Justicia. En este sentido, Felipe VI ha recordado que todas las instituciones, empezando por él mismo, tienen el deber "de conducirnos con la mayor responsabilidad y procurar siempre los intereses generales de todos los españoles con lealtad a la Constitución". Y ha añadido: "Debemos respetar también a las demás instituciones en el ejercicio de sus propias competencias y contribuir mutuamente a su fortalecimiento y a su prestigio".

En el mensaje, de casi 13 minutos de duración, Felipe VI también ha destacado "la libertad, la justicia, la igualdad o el pluralismo político" como base de nuestra convivencia democrática, así como la necesidad de la "unidad" para poder "afrontar con éxito los serios y complejos retos de futuro a los que España se enfrenta hoy". Y, por ello, al igual que ya hizo en su discurso ante las Cortes el pasado 8 de diciembre, el rey ha pedido legar a las generaciones más jóvenes "una España unida, cohesionada, con voluntad de entendimiento, y sólida en sus convicciones democráticas, cívicas y morales".