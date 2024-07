El truco para cuidar tu gallinero de autoconsumo aunque estés de vacaciones

Los datos hablan por sí solos. Los gallineros de autoconsumo registrados sólo en Galicia superan ya los 52.000, un número elevadísimo al que ha de sumarse los existentes en el resto de España.

En los últimos meses, se están llevando a cabo acciones legislativas para tener un control de este tipo de gallineros. La razón es muy clara: tenerlas localizadas para poder proteger las pequeñas explotaciones en caso de que aparezca un foco de gripe aviar.

Aunque los propietarios de este tipo de explotaciones no pueden comercializar ni la carne, ni los huevos ni otro tipo de productos, los dueños están obligados a registrar sus gallineros y, además, identificar a un veterinario de referencia al que recurrir si aparecen problemas sanitarios. Si no lo hacen, no podrán comprar más aves y se exponen a multas.

Muchas de estas personas suelen cuidar a los pollos y las gallinas durante todo el año. Otros tienen estos gallineros en algún lugar vacacional o de fin de semana, por lo que el cuidado no puede ser diario.

El Dr. Harry, de la web australiana bhg.com.au, ha acudido a un gallinero de autoconsumo de una lectora para conocer cuáles eran sus problemas a la hora de dejar varios días a los animales sin vigilancia. Su principal problema es que el agua del abrevadero se ensucia al segundo día y los pollos y las gallinas ya no tienen las mismas ganas de beber. Una situación que ha alarmado de manera destacada a la mujer.

El especialista le ha dado la solución sencilla y perfecta: si coloca el abrevadero a unos centímetros de mayor altura, las gallinas sólo podrán beber metiendo el pico y no ensuciarán el agua. De ahí que siempre estará perfecta para ellos.