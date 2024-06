Elecciones europeas 2024 DIRECTO | Participación, sondeos, resultados y última hora del 9J

PACMA denuncia que sus papeletas están rotas, escondidas o ausentes en algunos colegios

El Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA) ha denunciado que en varios colegios electorales de toda España las papeletas de su formación están rotas, escondidas y tapadas por las de otros partidos, e incluso directamente no se encuentran, unas incidencias que ha calificado de "graves". Según el Partido Animalista, en muchos colegios las papeletas del partido no están expuestas correctamente, y en algunos casos ni siquiera se han sacado de las cajas.



Y entre las incidencias destaca la que se ha producido en un colegio electoral de Málaga, en la Escuela Infantil Adelfa, donde las papeletas del partido "ni siquiera habían llegado". Su apoderada, según aseguran desde de la formación, tuvo que reclamar a la mesa electoral para que se paralizara la votación, y estuvo interrumpida cerca de media hora hasta que la Junta Electoral de Zona pudo llevar las papeletas. "Nos preguntamos cuántas personas habrán ido a votar hasta entonces y, al no ver nuestras papeletas, habrán pensado que no nos presentamos. ¿En cuántos colegios estará sucediendo esto?", se cuestionan desde el partido.



Ante esta situación, PACMA hace un llamamiento urgente a los ciudadanos para que, "independientemente de su orientación política", verifiquen la presencia de las papeletas de PACMA al momento de votar y, de no encontrarlas, las reclamen a la mesa electoral.