¿En qué se parecen Trump, Ayuso y Feijóo?

Hoy vas a ver lo mucho que se parecen últimamente Trump, Ayuso y Feijóo. Y no, no me refiero a que se hayan puesto un tupé naranja. Hablo de su arte para soltar barbaridades y justificarlas de forma absurda.

Atención. Trump dijo: "En Springfield se están comiendo los perros. Las personas que vinieron, es decir, los inmigrantes, están comiendo gatos. Están comiendo las mascotas de las personas que viven ahí".

Y el moderador le contestó que eso era mentira y que no había pruebas de eso. ¿Qué dijo Trump? Que era verdad porque lo había visto en la tele. Ojito ahora. Ayuso dice "Hemos decidido de repente que 250.000 mauritanos vengan a España sin saber ni cómo ni dónde".

A lo que le responden "¿De dónde se saca que el Gobierno ha invitado a 250.000 mauritanos a España?" Y Ayuso dice: "De los titulares de todos estos días en distintos medios de comunicación".

Y cuidado con Feijóo: "Usted dijo algunas cosas que son mentira. Por ejemplo, que el juez archivó el caso Pegasus por falta de colaboración de Pedro Sánchez". Y la respuesta es… "Yo lo había leído en un teletipo hacía poco tiempo. A lo mejor no era correcto, pero el teletipo que a mí me mandan era por falta de colaboración del señor Sánchez."

¿Veis el patrón? Sueltas una burrada por si cuela, cuela, y si te pillan, dices que lo leíste/viste en algún sitio misterioso. En la tele, en titulares o en un teletipo. Sin concretar, claro. Porque las fuentes son 'Miami me lo confirmó'. Pues eso.