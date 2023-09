ERC y Junts estiran la cuerda al aprobar su propuesta de referéndum

El referéndum emerge como conditio sine qua non para aquel que quiera convertirse en el próximo presidente del Gobierno de España. El Parlament de Cataluña ha dado visto bueno este viernes a la iniciativa que acordaron presentar ayer Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts para no investir a ningún presidente del Gobierno "que no se comprometa a trabajar para hacer efectivas las condiciones para la celebración del referéndum". Una consulta que el Partido Socialista de Catalunya (PSC) ha dejado claro que no están dispuestos a negociar aunque cueste una repetición electoral.

La proposición de ERC y Junts se ha salvado gracias a la CUP, con una abstención que también supone un fiel reflejo de las tensiones entre las formaciones independentistas, cada vez más cerca de la próxima cita electoral catalana y en un momento de bajada de apoyo a este tipo de formaciones.

Con el apoyo de los cuppaires, ERC y Junts también han sacado adelante otras iniciativas parlamentarias a favor de una ley de amnistía. Un apartado que, a priori, no suponía un choque frontal con un PSC que no da por hecho acuerdo alguno sobre la amnistía como vienen haciendo las dos formaciones independentistas. El verdadero escollo, como pusieron de relieve los socialistas catalanes en un comunicado de respuesta ayer por la tarde, pasaba por ese requisito de avanzar hacia a un referéndum.

Illa: "Si hay que volver a elecciones, iremos"

Ante una eventual vuelta forzosa a las urnas, el primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha señalado en la Cadena SER que "no sería lo deseable, creo que no es lo que conviene ni a Cataluña ni a España, creo que Cataluña se ha pronunciado de una forma muy explícita para que no haya un gobierno de PP y Vox. Cada cuál que interprete las cosas, pero la realidad es como es".

Sin embargo, horas más tarde, Illa ha endurecido sus palabras y ha terminado indicando en las ondas de RAC-1, que "nunca ha habido esa posibilidad [el referéndum] encima de la mesa. No daremos ni un solo paso en el camino de la ruptura y la división de la sociedad catalana. Si hay que volver a elecciones, se vuelve a ello".