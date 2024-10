Este es el motivo por el que España no traslada el festivo del sábado 12 de octubre al lunes

Oscar Gonzalez/NurPhoto via Getty Images

Si muchos esperan con ansia cada año la llegada del 12 de octubre es porque, además de conmemorar el Día de la Hispanidad, también se trata de una jornada festiva, es decir, en la que no hay que trabajar ni ir, por ejemplo, al colegio.

Pero este año no todo es bueno. Y es que el 12 de octubre cae en sábado... Y el problema es que, para las Comunidades Autónomas, la Fiesta Nacional es insustituible, no es igual que, por ejemplo, el Jueves Santo o el Día del Trabajador, que las autonomías sí pueden cambiar si así lo estiman conveniente.

Además, el Gobierno solo podría trasladar la fecha si esta cayera en domingo, pero no es así. De manera que, por desgracia, para muchos, este año el festivo no pasa ni a viernes ni a lunes, de manera que no se podrá extender el fin de semana.

Por otro lado, como explican en As, el artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores establece que el Gobierno puede trasladar festivos nacionales al lunes cuando coinciden entre semana, pero esto no implica automáticamente una compensación en caso de que un festivo caiga en un día no laborable, como pueden ser los sábados.

El Tribunal Superior de Justicia concluye que, si un festivo cae en día no laborable, la empresa no tiene obligación de compensarlo.