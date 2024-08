Este es el último as bajo la manga de Carles Puigdemont para esquivar la detención

Los Mossos d'Esquadra han aclarado durante la mañana de hoy jueves que no han arrestado al expresidente Carles Puigdemont, aunque admiten que han perdido su rastro como si se hubiera evaporado tras su discurso. Esta circunstancia ha llevado a activar el nivel dos de tres de la 'operación jaula' en Barcelona para capturar al dirigente independentista.

No obstante, se espera que la detención del expresidente acabe ocurriendo durante el ajetreado día de hoy. Está legalmente procesado por delitos de malversación agravada y desobediencia, y además se le ha declarado no amnistiable. Ahora bien, según apunta La Razon, existiría un as bajo la manga que le permitiría a Puigdemont esquivar su detención, por ahora. Se trata del habeas corpus.

¿Qué es el Habeas Corpus y cómo puede ayudar a Carles Puigdemont para evitar la detención?

El habeas corpus es, según el Diccionario Panhispánico del español jurídico, un "procedimiento judicial al que puede acudir cualquier persona privada de libertad si considera que lo está ilegalmente, con el objetivo de que un juez verifique la legalidad de dicha privación".

En este contexto, si Puigdemont estima que está detenido de manera ilegal, podría utilizar esta figura jurídica en el tribunal pertinente para intentar obtener su libertad.

No obstante, también es posible que presente el habeas corpus y que el juez no acepte sus argumentos, en cuyo caso, la defensa de Puigdemont podría presentar un recurso de amparo y el asunto pasaría directamente al Tribunal Constitucional.

Sin embargo, y como ocurre con el caso de Daniel Sancho y su carta al rey de Tailandia, sus posibilidades son escasas, ya que Puigdemont lleva siete años fugado de la Justicia y está acusado de delitos que implican penas superiores a los 12 años por malversación de caudales públicos relacionados con los hechos de 2017.