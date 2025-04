Sumar pide al PSOE tramitar ya la ILP para regularizar 500.000 migrantes: "Los derechos no pueden seguir aplazándose"

Sumar ha pedido al PSOE "celeridad" en la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar de forma extraordinaria a 500.000 de personas migrantes en España. Así lo ha expresado la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, cuando se cumple un año desde que se admitiera a trámite por el Congreso de los Diputados.

"Pedimos directamente al Partido Socialista celeridad en su tramitación, que la iniciativa avance y que siga su curso parlamentario. O se está a favor de los derechos y la convivencia, os está a favor de la exclusión y del racismo. Los derechos no pueden seguir aplazándose", ha indicado este martes en rueda de prensa Martínez Barbero.

Según ha afirmado, el PSOE "no está haciendo lo necesario para coayudarles" como socios de Gobierno y conseguir la mayoría necesaria para que la iniciativa salga adelante. "El Partido Socialista ahora mismo no está en clave de estar esforzándose, no digo que esté en contra, pero no está en clave de estar esforzándose por esta ILP", ha remarcado. Para Sumar, la iniciativa es "central y necesaria" por razones humanas y de derechos humanos, así como por motivos económicos y de empleo.

"Aspiramos a que el texto, apoyado por más de 700.000 personas que, además, hay una cosa particular en esta ILP que la distingue de otras, que es que ninguna de las personas beneficiadas por esta ILP pudo firmar. Esto quiere decir que esta ILP viene amparada por más de un millón de personas, las 500.000 afectadas y las 700.000 que firmaron y 900 organizaciones", ha destacado Martínez Barbero, quien ha remarcado que este argumento "deberías ser suficiente".

Si el texto debería modularse o cambiar, Sumar se dirigiría a las organizaciones que le han impulsado "para ver hasta dónde quieren llegar", ha apuntado la portavoz. "Vamos a seguir negociando hasta la extenuación para conseguir que estén dentro todos los grupos políticos que podamos, todos. Yo ni siquiera le digo, no estamos ni pensando en bloques, todos los grupos", ha apostillado.

Aunque Martínez Barbero ha asegurado que "no puede haber más retrasos, ni se puede pretender descafeinar la propuesta que llegó al Pleno", y que desde su partido "tienen claro" que debe que llegar al BOE tal y como se planteó.