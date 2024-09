Esther Peña: "Algunos partidos tendrán que rendir cuentas en sus territorios sobre lo que votan en Madrid"

Esther Peña (Burgos, 1980) asumió a principios de año el cargo de portavoz nacional del PSOE relevando a Pilar Alegría, que pasaba a ser la voz del Gobierno cada martes después de los Consejos de Ministros. "No os voy a pedir cien días de gracia, pero espero que vaya adaptándome a la situación", dijo sonriente la burgalesa a los periodistas aquella mañana fría de enero en la que dio su primera rueda de prensa en Ferraz.

En sus primeros nueve meses como portavoz, Peña no ha tenido un fácil trabajo. A la polémica heredada por la aprobación de la ley de amnistía, se juntó el estallido del caso Koldo, cuatro citas electorales y un acuerdo con ERC sobre financiación para Cataluña que algunos barones socialistas han criticado abiertamente. "Es una tarea bonita poner voz al proyecto político más importante de este país, aunque también muy exigente", reconoce a El HuffPost cuando toca hacer un primer balance de su nuevo cargo.

A la entrevista, la primera que ofrece a nuestro medio, llega pendiente del reloj porque debe marcharse pronto al Congreso para participar en las votaciones. "Imaginaros la que se lía como yo no pueda llegar a tiempo para votar", dice con una sonrisa. Previamente, ha estado también conversando sobre el Congreso Federal que el PSOE celebrará a finales de otoño en Sevilla y cuya convocatoria ha provocado el nerviosismo entre algunos barones autonómicos ante la posibilidad de perder su silla. "Los territorios saben perfectamente que el momento de presentar esos proyectos autonómicos llegará después de noviembre", zanja al respecto.

En la charla, Peña también habla sobre el "bofetón dialéctico" que le deseó el presidente aragonés, Jorge Azcón, su relación con Emiliano García-Page o sobre algunas de las derrotas que el Gobierno ha sufrido en el Congreso por el voto en contra de Junts: "Algunos tendrán que volver a sus territorios a rendir cuentas de lo que votan en Madrid".

- El PSOE va a celebrar dentro de dos meses y medio su Congreso Federal en Sevilla. Se adelanta un año con respecto a la fecha inicialmente prevista. ¿Algunos líderes territoriales deben estar preocupados por su posible relevo?

- He de empezar diciendo que el próximo 41 congreso es un congreso ordinario, no hay ningún adelanto ni ningún retraso. Lo que sí hay es una urgencia por afrontar los retos que tiene tanto la sociedad española como el resto de las democracias. Así que vamos a celebrar un congreso de carácter federal para elegir a los equipos que van a dirigir el proyecto político más importante de país en los próximos cuatro años. Los territorios tendrán, después, su momento. Lo bueno es que en el PSOE todo está reglado, todo está marcado. Las normas son iguales para todos y los territorios saben perfectamente que el momento de presentar esos proyectos autonómicos llegará después de noviembre.

- En los últimos congresos regionales celebrados, el PSOE ha evitado la confrontación en dos de ellos: Galicia y Comunidad Valenciana. En Extremadura, en cambio, no pudo ser así. Se lo pregunto directamente: ¿prevé usted que pueda haber diferentes candidaturas compitiendo, por ejemplo, en Castilla y León, Madrid o Andalucía?

- Cuando llegue ese momento, los territorios hablarán. Pero, sobre todo, lo hará la militancia. Este es el partido de la militancia. Llevamos diez años practicando la democracia participativa y así va a continuar siéndolo. Ojalá se presenten buenos programas, consensuados y con los mejores liderazgos. Pero insisto: esto será siempre después de noviembre.

- En este congreso, Sánchez se erigirá de nuevo como secretario general. ¿Puede servir esta cita para promocionar perfiles o líderes que puedan llegar en un futuro a suceder al actual presidente del Gobierno?

- Bolas de cristal no tenemos en este partido. Lo que sí puedo decirle es que estamos trabajando con mucha intensidad en las ponencias que presentaremos para ofrecer una oferta interesante y atractiva a lo españoles. En eso estamos ahora mismo centrados. Y sí, sin duda, siempre bajo el liderazgo de Pedro Sánchez.

Esther Peña, durante su entrevista con El HuffPost Sergi González

- Hablemos de financiación, entonces. El otro día, en un desayuno informativo, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, dijo que usted se merecía “un bofetón”, para luego añadir “un bofetón dialéctico”, por comparar la financiación de Cataluña con la de Teruel o Cuenca. ¿Qué respuesta le da usted a eso del “bofetón dialéctico”?

- Me parece lamentable el lenguaje que están utilizando últimamente los responsables del PP, convirtiendo los insultos en gracietas. Yo lamento mucho esa expresión. Y también lamento que fuera por algo que nunca ocurrió. ¿Quién va a ser capaz de comparar lo que sucede en unos territorios con respecto a otros? Claro que no es comparable. Las dificultades que hay en Soria son diferentes a las que existen en Murcia. Pero Soria tiene especificidades reconocidas por la Comisión Europea y financiadas por el gobierno de Pedro Sánchez. Fue el primer lugar, por ejemplo, donde se descentralizó un órgano como es el Centro de Datos de la Seguridad Social.

Por eso, cuando toque hablar de financiación, hablaremos de las singularidades de todos los territorios. Porque así podremos comparar lo que hacen unas administraciones y otras. Yo quiero comparar las ayudas que desde el gobierno de España van a territorios despoblados como Soria frente a los inexistentes recursos que ofrece la Junta de Castilla y León para atajar también el problema de la despoblación.

El PSOE tiene un modelo donde hablaremos de las singularidades de los territorios, de la suficiencia financiera y de la prestación y blindaje de los servicios públicos. Al otro lado, el PP nos está demostrando que cuando habla de financiación, aparte de enfrentar territorios, habla de privatizar servicios y no porque no haya fondos. En estos años de gobierno de Pedro Sánchez se han entregado a las CC.AA. 300.000 millones de euros más que con Rajoy, pero este dinero no ha servido en algunos lugares donde gobierna el PP para mejorar el acceso en igualdad de condiciones en los servicios públicos.

- No sólo el PP se ha opuesto a ese pacto sobre financiación del PSC con ERC. También lo ha hecho el presidente de Castilla - La Mancha, Emiliano García-Page. ¿Usted habla con él? ¿Existe comunicación fluida entre el PSOE de esta región y Ferraz?

- Sin ninguna duda. La hay, en el partido y en todos los ámbitos. Yo, personalmente, he hablado en los últimos meses con compañeros de Castilla - La Mancha sobre la ley de despoblación, que allí sí existe y que está favoreciendo la inversión en pequeños municipios. Tenemos que aprender mucho de las buenas prácticas que los gobiernos socialistas están llevando a cabo desde las autonomías y, en este caso, lo que está haciendo Page para ayudar a los pequeños municipios es todo un ejemplo.

- ¿Presentar un recurso en el Constitucional contra la amnistía es algo desleal?

- No lo es, pero tampoco forma parte de sus competencias, tal y como está diciendo la legislación. Yo quisiera dejarlo ahí, no creo que tenga más recorrido.

- Hablemos ahora de José Luis Ábalos, que ha pedido su readmisión inmediata como afiliado del PSOE porque ha caducado su expediente. ¿Se le va a volver a admitir como afiliado?

- Tenemos total respeto a la protección de datos y no puedo comentarle en qué situación está su petición. Él, de manera personal, puede hablar de lo que pide o lo que quiere, pero nosotros como partido tenemos que respetar nuestra normativa y no puedo comentarle nada.

Esther Peña, durante su entrevista con El HuffPost SERGI GONZÁLEZ

- Señora, Peña, ¿qué hacemos con la vivienda en este país? Esta semana, en el Congreso, el voto de Junts sirvió para tumbar la tramitación del alquiler de temporada. Y los gobiernos autonómicos o locales del PP parece que no quieren “arrimar el hombro” en este asunto, como les ha pedido recientemente Pedro Sánchez. Mientras, la escalada de precios se mantiene y ya hemos vuelto a cifras de 2009. ¿Qué se puede hacer?

- Hay que reconocer, por desgracia, que hay una deslealtad institucional por parte del PP que va en contra de los intereses de los ciudadanos. Y no tiene sentido cuando, en vivienda, las CC.AA. son las que tienen las competencias. La suerte es que este Gobierno ha aprobado la primera ley de vivienda de nuestra historia. Una ley que está aplicando normativas como, por ejemplo, la prohibición de venta de viviendas a fondos buitre. También estamos acabando con las golden visa y se han movilizado recursos para poner en marcha 80.000 viviendas para alquiler joven. Así que creo que la ciudadanía tendrá que pedir en este asunto responsabilidades al PP, que en las CC.AA. donde gobierna no hace lo que debería.

Y, sí, es cierto que este martes vivimos una situación complicada en el Congreso porque una proposición del grupo parlamentario Sumar no salió adelante. Pero no tiene más trascendencia. Sobre el alquiler habitacional ya existe un grupo de expertos que están trabajando para legislar. Será la potencia del Gobierno la que sea capaz de atajar, sin duda, este principal problema de los ciudadanos.

- Lo curioso es que Junts actúa haciendo sangre. Avisó de que iba a votar en contra de esta iniciativa o de la senda de déficit en los minutos previos a la votación. ¿Le parece una actitud elegante y propia de un teórico socio?

- Yo puedo responder por lo que hace el grupo parlamentario socialista, que es un grupo responsable, coherente y que cumple sus compromisos. Los demás son los que tendrán que responder por lo que hacen y tendrán que volver a sus territorios a rendir cuentas por lo que votan en Madrid. Nosotros, mientras, seguiremos con nuestra hoja de ruta y seguiremos intentando unir esa amalgama de grupos parlamentarios y diferentes sensibilidades que hay en el Congreso para conseguir mejoras en la calidad de vida del país.

- ¿Pero se puede gobernar sin el poder legislativo, como señalaba hace unos días Pedro Sánchez?

- No tengo tan claro que Sánchez quisiera decir eso. Quizá, el presidente se refería a la situación rocambolesca que estamos viviendo en el Senado, donde el PP está utilizando esta Cámara como un ariete contra el Gobierno y no como una cámara de segunda lectura, que es lo que debería ser. Tenga claro que nunca ha habido un gobierno que esté tan implicado con el crecimiento de este país y con la democratización y participación en la Cámara legislativa como éste.

- Esta semana también hemos conocido el plan de regeneración democrática del Gobierno. Sumar dice que, en el acuerdo, se incluye la derogación del delito de injurias a la Corona y ustedes se muestran mucho más ambiguos. Dígame si es así o no.

- Este plan de regeneración democrática es un gran hito que va a suponer un antes y un después para la democracia en nuestro país. Quizá hoy no lo veamos todavía con la importancia que tiene, pero va a ser trascendental para los ciudadanos, para los medios y para los poderes del Estado. Estamos haciendo un esfuerzo de homologación con Europa, porque los problemas de bulos y desinformación no sólo se dan aquí. Son un fenómeno europeo y mundial. Así que lo primero que hay que hacer es armonizarnos con Europa, con esa transposición de la directiva que tenemos que realizar con respecto a los medios. Y, sobre esta cuestión que me comentabas, también debemos homologarnos a nuestros vecinos europeos, que ya han realizado avances ante esta cuestión, y sobre todo porque hay jurisprudencia de diferentes tribunales, incuyendo el Tribunal Europeo de Justicia. Serán las Cámaras, por tanto, las que marcarán cómo tiene que cerrarse esto.

- El PSOE anunció hace un mes que emprenderá acciones parlamentarias y judiciales para que se investiguen los diferentes contratos que la Xunta de Galicia ha suscrito con una empresa dirigida por la hermana pequeña del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Esta semana, pidieron la ampliación de la comisión de investigación sobre los contratos de las administraciones públicas para tratar esto y en el parlamento gallego el BNG ya ha promovido una comisión de investigación propia. ¿Cómo está la situación ahora?

- El PP tiene un panorama bastante negro en las próximas semanas y meses respecto a todo tipo de cuestionamientos. No sólo en los parlamentos, sino también en sede judicial. Fíjese, el PP tiene actualmente más de treinta casos abiertos sobre diferentes responsables, a los que va a tener que responder. Vienen unos momentos muy convulsos para ellos, y eso hará que aumente el triste y degradante tono que utiliza el PP contra el Gobierno.

Nosotros vamos a ser parte activa en esa comisión que se ha abierto en el parlamento gallego y en la del Congreso exigimos que haya una pieza especial sobre Galicia para hablar sobre las contrataciones relativas a los familiares de Feijóo, que parece que pueden tener alguna cuestión más oscura. Para eso están las comisiones de investigación, no para lanzarnos los trastos los unos a los otros sin más.

Esther Peña, durante su entrevista con El HuffPost Sergi González

- Me gustaría terminar con dos preguntas que no son estrictamente políticas. Sabe que ahora mismo hay una guerra televisiva que enfrenta a Pablo Motos con David Broncanos. ¿Usted es más de La Revuelta o de El Hormiguero?

- Tengo que alegrarme de que la televisión pública de este país vuelva a lo que siempre debió haber sido. Una televisión que ofrece una información y unos servicios de absoluta calidad y del mayor nivel. Y que haya competencia es algo siempre positivo para el espectador.

- Y, por último, ¿no le dio vértigo asumir el cargo de portavoz del partido, en sustitución además de Pilar Alegría, cuando se lo propusieron? ¿Se ha arrepentido?

- Tengo que reconocer que es una tarea bonita poner voz al proyecto político más importante de este país, aunque también muy exigente. Por supuesto que hay momentos dificiles, pero para mí es una satisfacción personal.

- ¿Y su familia no le aviso de dónde se estaba metiendo?

- (Ríe) Lo hizo, pero me ven todos los lunes desde casa con el mayor orgullo. Y tengo una nena chiquitita que está muy contenta de ver a su mamá en la tele. Que ella me vea con ese orgullo hace que merezca la pena todo el tiempo que le dedico a la política.