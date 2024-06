Esto decía Feijóo de Griñán cuando se investigaba el Caso ERE: "No es corrupto"

Gabriel Luengas/Europa Press via Getty Images

El Tribunal Constitucional anulará las condenas por malversación a los altos cargos de la Junta de Andalucía que no formaban parte de la Consejería de Empleo porque se limitaron, según dirá la sentencia, a ejecutar una ley que fue aprobada por el Parlamento andaluz.

Dado que las leyes no delinquen, el Alto Tribunal va a anular la condena por malversación al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y solo mantendrá la prevaricación, al igual que sucederá con el resto de altos cargos que no pertenecían a la Consejería de Empleo.

Una cuestión sobre la que ya se pronunciaba el entonces presidente de la Xunta de Galicia y actual presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que, en 2019 sobre la "demoledora y bastante triste" sentencia de los ERE de Andalucía y afirmando que sentía "de verdad" por el expresidente José Antonio Griñán, a quien situaba como "una víctima" del sistema de subvenciones andaluz.

"Lo siento por Griñán, me parece que es una persona que no se caracteriza por ser corrupta", decía en 2019 el político del PP cuando todavía no era el máximo dirigente de su partido.

En este sentido, Feijóo hablaba de que esa sentancia, afectaba a "toda la estructura del PSOE durante una década". "Está detrás una forma de hacer política durante 40 años y me parece que lo paga Griñán", explicaba tachándole de nuevo como "víctima".