Feijóo presenta un decálogo de medidas para facilitar a los jóvenes el acceso a la vivienda

Un plan de vivienda antes de otro plan de vivienda. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha anticipado a los anuncios previstos para este lunes por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha anunciado los planes de su partido en la denominada 'Declaración de Asturias' que ha firmado junto a los presidentes autonómicos populares.

"España no está obligada al fracaso, a mantener el desgobierno de los último casi siete años", ha iniciado su discurso, antes de agradecer la firma de los dirigentes territoriales del PP.

Feijóo ha asegurado que "España lleva demasiado tiempo infectada de una política tóxica" y que la genera un Gobierno "que usa las instituciones contra el adversario y en su propio beneficio". "El gran problema es que, en esa manera tóxica de entender la política, el servicio público no tiene cabida", ha señalado.

El líder del PP ha defendido que "este Gobierno necesita la mayor de las oposiciones" y "la va a seguir teniendo sin cuartel y sin descanso", pero ha justificado que los españoles "necesitan la mejor alternativa". "Se intenta torpedear todo lo que presenta el principal partido de España", ha acusado.

Medidas para la vivienda

Dentro de los planes firmados por el PP, el líder del principal partido de la oposición ha dado a conocer 10 soluciones que presentará en "el plan de vivienda" propuesto. "Primero los jóvenes, las familias

"Para favorecer el acceso de los colectivos diana habrá una rebaja de impuestos. Pagamos en impuestos entre un 15 y un 25% del valor de la vivienda. Por tanto, contra más cara está, más ingresa la administración. Vamos a rebajar los impuestos a quien compre, alquila una vivienda o la arrienda", ha detallado.

"Los jóvenes de menos de 40 años, la mayoría de ellos, no tienen ni la posibilidad de pensar en ser propietarios. Para ello, vamos a rebajar el impuesto de transmisiones patrimoniales del 10% al 4%, para que puedan adquirirla con un poco más de ayuda", ha expuesto.

Feijóo ha destacado que hace falta "hablar de los jóvenes" y "no podemos decirles que se les ha pasado el tiempo para comprar su casa". "Es verdad que han perdido mucho tiempo porque Sánchez lleva varios años en el Gobierno. Allí donde gobernemos, los jóvenes de hasta 40 años tendrán un aval con el 100% para poder acceder a una vivienda", ha explicado.

Respecto a los propietarios, el líder del PP ha contado que aquellos que tienen las casas vacías y las pongan en los sistemas públicos de alquiler, las autonomías les ofrecerá un seguro para garantizar los pagos y un seguro para la asistencia jurídica que necesiten.

Feijóo ha reclamado el desbloqueo de la ley para expulsar a los okupas en las primeras 24 horas desde que acceden a la vivienda, ha propuesto un teléfono de denuncias, un registro de casas okupadas y la comunicación entre vecinos y policías locales. "A eso nos comprometemos, a devolver a cada uno lo que es suyo", ha resaltado.

El líder del principal partido de la oposición ha destacado la importancia de "flexibilizar el marco regulatorio para que más personas puedan acceder a las viviendas de protección oficial". "La ley de vivienda más ideológica e intervencionista que ha tenido la democracia española lo que ha hecho es disparar los precios", ha reprochado.

"La mayor crisis de inmigración"

Los presidentes autonómicos del PP han rubricado que "vivimos en una emergencia nacional". "La mayor crisis de inmigración irregular de Europa la está vivienda España", ha señalado.

"La inmigración es una cuestión muy sensible. Están en juego vidas humanas. No voy a engañar a los españoles. La migración irregular no se soluciona repartiendo migrantes por todas las comunidades sin buscar un mínimo acuerdo de proporcionalidad", ha criticado.

Feijóo ha justificado que "el Gobierno tiene que hacerse cargo de la tutela de los menores no acompañados". "No sólo deben hacer eso. Tiene que asumir su responsabilidad estructural. Su competencia la han de ejercer y hemos de sellar las fronteras para acabar con el negocio de esas redes criminales que trafican con seres humanos", ha expuesto.

El líder del PP ha amenazado al Gobierno con que, en caso de no cambiar la situación migratoria, no contará nunca con el apoyo de su formación política. "No comparto que no se pida ayuda a la UE. Canarias, Ceuta y Melilla son la frontera de Europa", ha sentenciado.