Feijóo asume el discurso sobre inmigración de Vox: "Los españoles tienen derecho a salir tranquilos a la calle"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho suyo el discurso de Vox sobre inmigración al asegurar durante su mención a la reforma de la ley de Extranjería que los españoles "tienen derecho a salir a la calle tranquilos".

En su intervención en el marco de la Junta Directiva Nacional del PP, que reúne a sus barones territoriales después de que Vox haya roto los pactos con los populares en cinco comunidades por acoger a menores inmigrantes, Feijóo ha advertido este lunes al Gobierno de que si quiere pactar con ellos la reforma de la ley de Extranjería tendrá que recorrer "el mismo camino que con sus socios", es decir, dar "cesiones", pero con una diferencia: "Las exigencias que ponemos sobre la mesa son de sentido de Estado".

"Solidaridad sí, pero seguridad también para los que llegan porque se juegan la vida y para los que estamos. Los españoles tienen derecho a salir tranquilos a la calle", ha subrayado.

Feijóo ha reconocido que España es "uno de los destinos preferidos por las mafias internacionales para traficar con estas personas" y el Gobierno "no hace nada": "Auxiliar y dar apoyo al que lo necesita, pero también respeto a nuestra cultura a nuestras creencias, a las mujeres, a los homosexuales y a la libertad de sentirse seguro, uno en su casa".

"Nosotros nunca dejaremos a ningún ser humano en la orilla, mucho menos a un menor" ha afirmado Núñez Feijóo, que ha avisado de que esta cuestión humanitaria no se puede utilizar para "chantajear" al primer partido de la oposición, "ni para desdeñar las propuestas razonables de quienes más han arrimado el hombro desde las comunidades autónomas".

Feijóo ha recordado que este lunes se ha reunido la conferencia sectorial de inmigración para acordar un cambio en el reglamento de extranjería, y sin embargo dos horas antes las autonomías no tenían siquiera el borrador que se iba a someter a votación: "No parece la mejor manera de llegar a acuerdos".

El líder del PP ha reprochado a Sánchez los "desplantes continuos" al primer partido de la oposición y ha denunciado que mientras les llaman "ultras" en redes sociales y les insultan en sede parlamentaria, "unos días después pretenden un trágala".

Feijóo ha insistido en que el PP está con los millones de españoles "inmigrantes incluidos", y lo repetirán "tantas veces como sea necesario hasta que el Gobierno deje de hacer, nada".

Ha avisado de que no cederán ante ninguna presión "ni gubernamental, ni partidista, ni mediática" y ha señalado que "aunque el Gobierno ya no tiene remedio, España sí lo tiene" y el PP no se va acomodar como oposición dejando al Ejecutivo que "campe a sus anchas".

Feijóo ha insistido en calificar al Gobierno de "pésimo" y ha invitado a sus barones a no resignarse, a buscar soluciones y ha afirmado que "pronto habrá otro gobierno".