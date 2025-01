Feijóo-Sánchez, batalla por la vivienda 

En medio del ruido, un debate sobre una cuestión que cada vez preocupa a más españoles, y no solo en las grandes urbes. El Partido Popular se ha decidido a dar la batalla en materia de vivienda, y el Gobierno le está esperando. Una buena oportunidad para comparar modelos y constatar cuál de los dos tiene más éxito numérico en las Cortes Generales. Esto no significa, ni mucho menos, que los casos de presunta corrupción que afectan a Pedro Sánchez no vayan a seguir marcando gran parte de la actualidad para deleite del principal partido de la oposición. Pero, a priori, ya no lo copará absolutamente todo.

Alberto Núñez Feijóo ha decidido tomar la iniciativa en este sentido. El retiro en Asturias de dos días con sus barones territoriales ha pasado de ser una cita para diseñar la estrategia de este curso político a una "cumbre por la vivienda", como la han calificado sus portavoces. De ella, han salido medidas concretas y un compromiso conjunto de los presidentes autonómicos, que ostentan el mayor poder territorial en España.

En concreto, ha quedado plasmado en un documento habilitar más suelo público para la construcción de vivienda asequible, así como medidas de unidad de mercado, simplificación administrativa y más seguridad jurídica. Además, en las próximas semanas, el PP dará el siguiente paso registrando en el Congreso de los Diputados su ley del suelo. Según ha confirmado El HuffPost, la intención de Feijóo es que esto ocurra este mismo mes de enero.

La respuesta de Sánchez no se hará esperar y participará este lunes -solo unas horas después de que concluya el cónclave del PP- en un foro bajo el título ‘Vivienda, el quinto pilar del Estado de bienestar’. Y, según fuentes gubernamentales, “por supuesto” anunciará nuevas medidas. Cabe recordar que la ley de vivienda ya fue aprobada en su día -aunque de momento no ha tenido mucho éxito- mientras que la “empresa pública” avanzada por el presidente ya está “prácticamente ultimada”, según Servimedia. “Hay más decisiones sobre la mesa”, enfatizan las citadas fuentes, que critican los impedimentos de las comunidades del PP.

El aviso de Yolanda Díaz

Yolanda Díaz, la vicepresidenta de Sumar, no se cansa de apretar al ala socialista del Gobierno sobre esta cuestión tanto en público como en privado. De hecho, se ha mostrado muy crítica con la titular del ramo, Isabel Rodríguez. “Este tema puede hacer caer al Gobierno”, es el aviso que han trasladado desde el equipo de Díaz, constatando el creciente malestar de su base electoral por los precios disparados tanto para el alquiler como la compra de una casa.

Una advertencia, por cierto, que también han hecho con respecto a la reducción de la jornada laboral, ante el choque que mantiene con Carlos Cuerpo, el ministro de Economía. “Estas son las batallas que tenemos que dar, a las que nos hemos comprometido con la ciudadanía, pero vamos tarde y no se materializan”, enfatizan las fuentes consultadas en el partido de Sumar. “Y ahora lo que faltaba es que parezca que vamos a rebufo del PP por la inacción de Moncloa”, rematan.

Para los socialistas, todo es fruto del “nerviosismo” de Díaz por las encuestas, y le recuerdan “que está dentro del Gobierno” que critica. Ven “inquina” en su ataque al ministro Cuerpo.

Volviendo a la vivienda, una vez las medidas estén sobre la mesa, se abrirá otro capítulo interesante en las Cortes. Feijóo pretende usar su ley del suelo para volver a acercarse al PNV y a Junts, a fin de dejar en evidencia la debilidad parlamentaria de Sánchez. “Habrá algunas cosas que incluso a los socialistas les resultará difícil de decir que no”, sugieren fuentes del entorno del presidente del PP. Aunque en Génova saben perfectamente que lo tienen más fácil con los nacionalistas e independentistas de centroderecha. “Hablaremos con ellos para que apoyen nuestro plan”, rematan las fuentes consultadas.

Parlamentarios de distinto signo aplauden la vuelta al debate de cuestiones que preocupa a una mayoría de españoles. La Cámara Baja no recuperará por completo su actividad hasta febrero, pero el 16 de enero se reúne la Mesa -con la vista puesta en la iniciativa de Junts que reclama a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza- a fin de la celebración de un pleno extraordinario, previsiblemente el día 22. “Todas las encuestas nos dicen que la vivienda es un problema enorme. Está bien que los ciudadanos vean qué ofrece cada cual”, en palabras de un diputado nacionalista.

En todo caso, ni unos ni otros se engañan. De hecho, el PP ya avisa de que retrasará la tramitación de su ley “si el calvario judicial que afecta al presidente” les obliga. El último movimiento socialista presentando una iniciativa parlamentaria para limitar la acusación popular y evitar las denuncias basadas en informaciones periodísticas ha enervado a los populares. “Quieren para la investigación a Begoña Gómez, torpedear la acción de la Justicia”, según fuentes de la dirección nacional. “No quieren combatir la corrupción, sino a quienes la denunciamos. No nos van a callar”, rematan desde Génova.