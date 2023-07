Felipe González defiende dejar gobernar a la lista más votada

Y al final se mojó, pero no parece que como esperaba su partido. Desde hace varias semanas, en un contexto en el que los pactos entre PP y la ultraderecha de Vox no dejan de aflorar a todos los niveles, los círculos más progresistas de la política española echan en falta la voz de todo un referente en el PSOE. Una voz que se ha pronunciado marcando un camino que podría acabar traduciéndose en entregar La Moncloa a Feijóo sin necesidad de que el popular llame a la puerta de Abascal.

Si en los últimos días se han viralizado las palabras del también exmandatario José Luis Rodríguez Zapatero en defensa del socialismo y de las políticas impulsadas por el Gobierno de coalición -y su sonoro corte a Carlos Herrera reivindicado el fin de ETA en su último mandato-, muchos ojos socialistas estaban fijado en si Felipe González daría un paso similar, cerrando filas con Sánchez en un momento tan necesario. Así lo recogió Pilar Portero, corresponsal política de El HuffPost, en el artículo ¿Dónde está Felipe?

El foco mediático había señalado este lunes como rojo en el calendario, a la espera de que González interviniese en la presentación de un monográfico. El hombre que llevó al PSOE a gobernar entre 1982 y 1996 ha firmado un artículo titulado Pónganse de acuerdo, publicado en el monográfico de Nueva Revista 'Pactar es progresar'. Y en este ha afirmado y defendido que se deje gobernar a la lista más votada. A la luz de la práctica mayoría de encuestas -excepto el CIS- eso supondría que el PP lograse una investidura de Feijóo sin recurrir a los votos de Vox.

¿Dónde está Felipe? En los círculos progresistas se espera que el expresidente lance un mensaje de aviso sobre los pactos que la extrema derecha está firmando con el PP.

González: "¿Qué pedimos a cambio de permitir gobernar? No pedir nada"

En este sentido, González ha roto una lanza por los pactos suscritos en la "centralidad", ya deslizando que cuando estos desaparecen el país "se debilita", "se polariza" y "pierde credibilidad". Y apunta a que en España se han puesto sobre la mesa la posibilidad de pactos "que podrían tener sentido si no estuviéramos atrapados en bloqueos políticos".

"Hace seis meses tendrían más sentido que ahora [los pactos], que es más difícil. Busquemos soluciones en las que la lista más votada sea aceptable cuando no haya otra opción", ha concretado apuntando a la clave de dicha estrategia. "¿Qué pedimos a cambio de permitir gobernar? No pedir nada. Si no pides nada, tendrán que llegar a acuerdos en cada proyecto de ley y en el presupuesto. ¿Por qué no se transmite esa experiencia política acumulada?", ha esgrimido.

González también ha sacado a relucir su currículum político, al calificar los pactos como "una constante" durante su experiencia política, con "hitos" como los Pactos de la Moncloa logrados en plena Transición Democrática.

"Si alguien piensa que la gente castiga al que pacta, se equivoca mucho más"

"Cuando estos pactos de centralidad desaparecen, el país se debilita, se polariza, pierde fuerza y credibilidad tanto interna como internacionalmente. Y ahí es donde estamos ahora", desgranó tomando ejemplos como los de Estados Unidos o Brasil. No se ha quedado ahí y ha asegurado que "si alguien piensa que pactar es eliminar el conflicto propio de funcionamiento de una sociedad democrática, se equivoca". Al igual que "si alguien piensa que la gente castiga al que pacta, se equivoca mucho más".

A juicio de González, "porque lo que yo percibo hoy, como lo percibía hace 40 años o 45 años, es que los ciudadanos sienten un enorme alivio cuando ven que, en lugar de estarse peleando por cuestiones personales, por destruir al otro, los políticos se ponen de acuerdo. Los ciudadanos no les dicen a los políticos en qué hay que ponerse de acuerdo, sería estúpido que se lo dijeran, pero quieren que pacten".

¿Qué gesto se esperaba de González en la izquierda?

Con todo, la incógnita de en qué dirección se pronunciaría González era patente incluso en alguna persona que se sentó al Consejo de Ministros con él: "Felipe es una voz cualificada y autorizada que sufrió campañas brutales contra él, yo viví de cerca hasta que punto quisieron tumbarle. Y en ese sentido debería comprender lo que está sucediendo ahora mismo".

"La actual deriva internacional, que aquí estamos viviendo con preocupación, merece al menos una reflexión sobre las causas y cómo hacer frente. Igual está en pausa esperando una oportunidad para pronunciarse", indicó una exministra del propio Gobierno de González en la menciona información.

Sin embargo, no solo se esperaba un capote de González entre los que integraron su Ejecutivo, también se aguardaba desde el actual Gobierno. “Sería extraño que no dijera nada en algún momento de la campaña. Todo suma, y aunque pueda haber discrepancias, ante un reto de la envergadura de lo que va a suponer para este país tener a la ultraderecha en el Gobierno sería oportuno y conveniente que Felipe hablara”, relataba también a El HuffPost una ministra socialista.