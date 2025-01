Felipe González, sobre los actos del aniversario de la muerte de Franco: "Agradezco que no me hayan invitado"

Felipe González agradece no haber sido invitado por el Gobierno al acto de inauguración del 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco. Así lo ha trasladado esta mañana en una entrevista en Telecinco, donde también se ha mostrado comprensivo con la ausencia del rey Felipe VI. "No era un acto de Estado, mucho sentido no tiene que el jefe del Estado esté invitado a un acto de partido, puramente de partido. No iba a alterar la agenda de Estado para un acto de no Estado", ha dicho.

El expresidente del Gobierno ha ironizado también sobre la idea de los actos de 50 años de España en Libertad. "Yo creía que Franco se había muerto, y que se había muerto en la cama. Fueron los momentos más terroríficos que vivieron los demócratas. De pronto creció la incertidumbre exponencialmente. No se sabía para dónde íbamos a ir, incluso los servicios de inteligencia estaban divididos en dos partes: quienes querían prorrogar el franquismo sin Franco y quienes querían homologar a España con otras democracias europeas. Fue una pelea dura, en la que los demócratas seguíamos nuestra lucha pero teníamos poco que pintar. Que Arias Navarro representara la apertura a la democracia no se lo cree nadie", ha criticado González.

Con relación a la elección de la efeméride, la muerte de Franco y no, por ejemplo, las primeras elecciones democráticas, González ha afirmado que su muerte supuso únicamente "la desaparición de un dictador". "Lo que produjo fue realmente que a partir de ahí no hubo Franco, pero tampoco democracia. Esta llega mucho después", ha defendido.

Cree que el fiscal general debe dimitir

En la misma entrevista, González se ha referido también a la investigación contra el fiscal general del Estado, de quien ha considerado que "debería dimitir". "Al servicio del Gobierno estaba en la época de Franco", ha compartido.