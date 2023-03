Gamarra se dirige a Yolanda Díaz y le llama de esta forma tras su discurso

Día dos de la moción de censura presentada por Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En esta ocasión, la primera en hablar ha sido la portavoz del PP, Cuca Gamarra, que ha afirmado que su grupo parlamentario se va a abstener es un partido “sin ataduras” ni "compromisos ajenos" a su "ideario.

"La moción ha sido simplemente ociosa. Seguimos nuestro propio camino, el más amplio y el que mejor puede agrupar a los españoles que quieren acabar con esta pesadilla y pasar de un gobierno que resiste a uno que gobierna", ha afirmado.

Gamarra ha justificado que se van a abstener porque no van a votar a favor de esta moción "por respeto a los españoles" y no van a votar en contra "por respeto al candidato, Ramón Tamames".

"Con la abstención le agradecemos su esfuerzo por venir a la que fue su casa, pero no podemos ir más allá, España está esperando una alternativa pero no es usted, señor Tamames", ha argumentado.

La portavoz 'popular' se ha dirigido entonces a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, a la que ha definido como "marca blanca de Sánchez al frente de Podemos".

Hablando del discurso que hizo este martes Díaz, Gamarra ha asegurado que "a Pablo Iglesias le ha salido una alumna aventajada como Yolanda Díaz, que fue proclamada la marca blanca de Pedro Sánchez al frente de Podemos".

En el discurso que pronunció Díaz en su respuesta a Tamames, la vicepresidenta defendió el feminismo y le dijo al economista que ha construido una intervención "en torno a un enorme vacío", el de las mujeres.

"Le doy la bienvenida a la España de 2023, le doy la bienvenida a la España de las mujeres. Las que están cambiando nuestro país. No se puede construir un país sin sus mujeres. Pienso también en las que ya no están, las que son víctimas de violencia de género. No intrafamiliar o doméstica. Mujeres que ya no toleran la subordinación al machismo", sentenció la ministra.

Díaz remató que "intentan perpetuar esa España negándonos derechos tan básicos como decidir sobre nuestros cuerpos o nuestras vidas, recluyéndonos, como se ha hecho aquí, en un rol de gestación, apartándonos de los lugares de decisión y arrebatándonos la palabra".