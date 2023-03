Moción de censura en directo: Vox, Ramón Tamames y votación en el Congreso

¿Cómo respira el PP ante la moción de censura?

El Congreso rechazará este miércoles la segunda moción de Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su candidato, el economista Ramón Tamames, que escuchará desde el escaño de Santiago Abascal la justificación que ofrezca la portavoz del PP, Cuca Gamarra, a la abstención anunciada por los populares.

​

​Gamarra, tiene previsto centrar su intervención en la necesidad de cambiar al Gobierno y no en el candidato, porque en "el problema de este país no es Tamames", según señalan a la Agencia EFE fuentes populares. En la dirección nacional del PP niegan estar preocupados porque el Gobierno les acuse de acercarse a Vox con la abstención y recalcan que la moción es un "sainete" del que han buscado desmarcarse, hasta el punto de que Alberto Núñez Feijóo no ha acudido a la Cámara Baja ni ha tenido agenda pública.

​

​Vox confía en que la intervención del PP sea "amable", ya que recalcan que la moción "es contra el Gobierno" y no contra ellos y fuentes del grupo parlamentario inciden en que sus enemigos "son la izquierda y los independentistas".