Gamarra tilda de "extemporánea" la moción de Vox: "Un mitin pagado por todos los españoles" 

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha tildado este miércoles de "espectáculo" la moción de censurada presentada por Vox con Ramón Tamames como candidato y ha defendido su abstención en la votación al asegurar que se trata de una "moción extemporánea, a pocos meses de las elecciones, con un candidato inadecuado y con un planteamiento vago".

En un discurso muy bronco contra Vox y contra el Gobierno, la dirigente del PP ha lamentado que la moción se haya convertido "en una herramienta para la promoción personal" de Abascal y "un mitin pagado por todos los españoles". "Se ha hecho ua utilización de las instituciones de una manera impropia con el propósito de sacar rédito partidista. Lo mismo que hace el sanchismo", ha dicho.

Para Gamarra, la moción con el candidato Tamames ha sido "ociosa" y un "inexplicable regalo" al gobierno, "que podrá exhibir una unidad que no tiene". Sólo ha tenido ciertas palabras generosas para el exdirigente del PCE, al que ha respetado por "representar una España de la reconciliación y de la Transición". "España está esperando una alternativa, pero no es usted. No vamos a votar a favor por respeto a los españoles y no vamos a votar en contra por respeto a usted. Aquí no hay lugar para la política frívola", ha señalado.

La portavoz del PP considera que la verdadera moción contra Sánchez llegará con las urnas dentro de unos meses porque "el engaño permanente no puede ser una guía de conducta". Para ella, el gobierno actual es "uno de los Ejecutivos más caóticos, cainitas y inestables de la UE", y con ministros "que se contradicen entre sí".

"La moción no es una intervención en un plató de televisión"

En sus treinta minutos de intervención, Gamarra ha sacado a relucir el escándalo por el caso Mediador y ha exigido una comisión de investigación "para ver qué ha ocurrido en el seno del grupo parlamentario del PSOE". También ha criticado la política económica del gobierno, con una "apoteosis de la mala gestión" en lo relativo a los fondos europeos, "que no llega ni a las familias ni a los empresarios".

A su vez, ha criticado que España no haya recuperado los niveles previos a la pandemia, la pérdida de poder adquisitivo de los españoles o la disparada inflación. "Su mal gobierno termina en una mala administración. Las citas para la seguridad social se venden, el cobro de una pensión de viudedad se hace imposible y el ingreso mínimo vital no se tramita. El escudo social se cae pedazos por la pésima gestión administrativa y no ha dejado de crecer la desigualdad", ha dicho.

Según su diagnóstico, Sánchez ha insultado a todos los españoles con su relato. "A los empresarios se les ha llamado capitalistas despiadados e indecentes; a los agricultores, esclavistas; a los jueces, fachas; y a los hombres, violadores. Mientras, a sus amigos les han puesto al frente de Correos e Indra", ha señalado. Y, por supuesto, también ha atizado al presidente con la rebaja de penas derivadas de la ley del "sólo sí es sí". Para Gamarra, Sánchez sólo ha reaccionado para proteger a las víctimas "cuando ya afectaba a sus intereses electorales".

Tras este balance, el PP considera que "son innumerables las causas por las que merece la censura Sánchez". "Pero al no existir mayoría, la moción no sólo está abocada al fracaso, sino que va a generar el efecto contrario. (...) Una moción de censura no es una intervención en un plató de televisión, como hizo Pablo Iglesias", ha dicho. Un momento que Gamarra también ha utilizado para proclamar a Yolanda Díaz como "alumna aventajada de Podemos" y "marca blanca de Sánchez" tras su intervención en la sesión de ayer en nombre del Gobierno.

Para Gamarra, la abstención del PP en esta moción de censura es "congruente" frente a los ataques de Vox y PSOE por asumir dicha posición. "El PP sólo está condicionado por los españoles que han depositado en nosotros su confianza y los que buscan el cambio (...) No vamos a participar en una iniciativa derrotada de antemano", ha dicho. Y cree que las continuas menciones del gobierno relativas a Feijóo sólo se debe a que ya lo ven "más como presidente del Gobierno que al propio Sánchez". "Y hacen bien porque está ya muy cerca", ha concluido.