Habla así sobre lo que está pasando con Alvise Pérez y provoca miles de comentarios

El propagador de bulos Alvise Pérez hace ya un mes que es eurodiputado. El sevillano de 34 años dio la sorpresa en las últimas elecciones europeas del 9 de junio al conseguir casi 800.000 votos (4,59% del total) y tres escaños en el Parlamento Europeo para su partido 'Se acabó la fiesta'. Poco después, tomó posesión de su acta y ya se ha dejado ver en algunos de los primeros plenos.

Alvise prometió a sus votantes acabar con la corrupción política. Para ello, no dudó en prometer que renunciaría a los 2.400.000 euros que, según él, cobraría en los 5 años como eurodiputado. "No voy a cobrar un euro de la política porque ni lo necesito ni lo quiero", dijo. Además, aseguró que quería obtener la inmunidad parlametaria para poder publicar algunos secretos y documentos clasificados que "removerían los cimientos de España".

Pero un mes después, ni Alvise ha sorteado de momento su sueldo ni ha hecho público nada relevante en su cuenta de Telegram, donde le siguen casi 600.000 personas. Eso ha llevado a que algunos de sus votantes se pregunten ya si Alvise les engañó para conseguir su apoyo.

Es el caso del conocido TikToker LucenaLife, que se pregunta desde su piscina por qué el propagador de bulos no ha cumplido ninguna de sus promesas. "Me he dado cuenta de que Alvise hace días que es eurodiputado y juraría que había dicho que en cuanto estuviera ahí contaría todo lo que supiera y que haría temblar los pilares de España. O no se ha dado cuenta de que es eurodiputado, o no tenía nada que contar o nos estaba tomando el pelo a todos", ha dicho.

El tiktoker, con más de 214.000 seguidores, tira de ironía al preguntarse si Alvise no se ha convertido "en un político más". "¿Os acordáis del coletas? No sé, seguramente sean cosas mías", añade. El vídeo ya suma casi 400.000 reproducciones.

Algunos de sus seguidores 'han salido' para tranquilizarle en los comentarios. "Paciencia. Alvise cumple con su palabra", dice uno. "Ya ha dicho que no quiere ahora un terremoto que desvíe la atención mediática del Begoñita", señala otro.