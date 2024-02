Illa dará explicaciones en Congreso o Senado si le citan por el 'caso Koldo': "Colaboración total"

David Zorrakino/Europa Press via Getty Images

Continúa la serie de declaraciones fruto de la tormenta política que ha desatado el 'caso Koldo', la presunta trama corrupta de comisiones millonarias en los comienzos de la pandemia en el marco de contratos de compra de material sanitario en la Administración, por la que se investiga a un antiguo asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos.

Este martes, ha sido el primer secretario del PSC y exministro de Sanidad, Salvador Illa, el que ha dejado claro su total disposición a dar las explicaciones pertinentes si se le cita para comparecer en alguna de las comisiones de investigación que tendrán lugar en el Congreso -a petición del PSOE, donde la mayoría depende de los socios parlamentarios del Gobierno de coalición progresista- o en el Senado -a petición del PP, en una Cámara Alta donde goza de mayoría absoluta-.

En este sentido, el líder de los socialistas catalanes y jefe de la oposición en el Parlament ha indicado que no tendría "ningún inconveniente" en comparecer en una u otra cámara parlamentaria si se le cita.

Illa: "Que se llegue hasta el final"

Así, el que fue el rostro visible de la gestión del Gobierno en la lucha contra la pandemia ha cerrado filas con la postura de su formación de que se investigue todo hasta las consecuencias finales. "Colaboración total y absoluta, transparencia máxima e implacables contra la corrupción. Que se llegue hasta el final", ha señalado Illa.

"Me cuesta entender que haya personas que en esas circunstancias tan difíciles como las que vivimos que se aprovechen personalmente", ha reflexionado el exministro, quien también ha recordado una suerte de aval para dejar claro que está dispuesto a comparecer. Básicamente, que ya lo demostró durante la crisis sanitaria internacional.

"No me cambiarán la imagen general que vi, de servidores públicos como la copa de un pino" Salvador Illa, exministro de Sanidad y primer secretario del PSC

"¿Creen que tengo algún inconveniente en asistir si me convocan en el Congreso o en el Senado?", ha cuestionado Illa, señalando que durante la pandemia compareció 22 veces y respondió a 5.800 preguntas escritas en el Congreso y a 2.200 en el Senado y asistió a 39 preguntas orales e interpelaciones.

Por otra parte, el exministro de Sanidad también lamentó el impacto que causa esta presunta trama de corrupción en los gobernantes, cuestión que no coincide con su experiencia propia: "El mal ejemplo, el ejemplo odioso de unas pocas personas no me cambiarán la imagen general que vi, de servidores públicos como la copa de un pino".