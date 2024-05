Israel participa en el nuevo misil español

John Thys, Pool Photo via AP

El Ministerio de Exteriores defendió que no ha vendido armas a Israel desde el pasado 7 de octubre. Sin embargo, aunque no exporta, sí que mantiene relaciones de importación con el país de Oriente Medio, según reveló la web especializada Infodefensa en un artículo publicado el pasado 22 de febrero.

Según dicha información, el Ministerio de Defensa "acaba de adjudicar dos grandes programas en los que participa la industria israelí: el misil anticarro Spike y el lanzacohetes Silam". Y el Ejército de Tierra "ha adjudicado además a la empresa Elbit Systems un contrato para el mantenimiento y suministro de repuestos de sistemas de radioenlace".

El Consejo de Ministros aprobó en octubre una nueva adquisición de material militar dentro del plan del Gobierno para la modernización de las Fuerzas Armadas, con un coste total de 574 millones, la mayoría para misiles contracarro, granadas de mortero o munición. Pero también para repuestos de vehículos o sistemas pesados de apertura de brechas para zapadores. Ahí estaban los 285.070.127,60 euros para el suministro de 168 sistemas de misiles contracarro Spike LR2.

El Consejo también autorizó la celebración del contrato para comprar el Silam, una de las grandes carencias del Ejército de Tierra. Dejaron de prestar servicio los lanzacohetes Teruel y no fueron reemplazados. Ya en diciembre, la Plataforma de Contratación del Sector Público publicaba la adjudicación, por parte de la Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material (DGAM) del Ministerio de Defensa, del sistema lanzacohetes de alta movilidad (SILAM) a las empresas Escribano Mechanical & Engineering y a Expal (comprada el pasado año por la alemana Rheinmetall) por un valor de 697,5 millones de euros, informó la Revista Española de Defensa.

Sobre este tipo de relación unidireccional con Israel no ha trascendido freno alguno, pese a las presiones internacionales contra Tel Aviv por la desproporcionalidad de su ofensiva en la franja y la imposibilidad de arrancarle un alto el fuego. España por ahora se ha centrado en bloquear las ventas, las exportaciones.

El pasado 13 de febrero, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, tuvo que salir al paso de informaciones de medios como eldiario.es y Público, según las cuales España sí vendió armas a Israel en plena guerra de Gaza, a pesar de anunciar la suspensión de las exportaciones. Y es que en noviembre de 2023 se registró la exportación de un lote de armas a Israel, según los datos provisionales del portal estadístico de Comercio Exterior, valorado en casi un millón de euros.

En concreto, son casi nueve toneladas de armas de la subcategoría de "bombas, granadas, torpedos, minas, misiles, cartuchos y demás municiones y proyectiles, y sus partes, incluidas las postas, perdigones y tacos para cartuchos", valorado todo en 987.000 euros.

"No se ha autorizado ninguna operación de venta de armamento a Israel", dijo en un comunicado la diplomacia española. La explicación que la Secretaría de Estado de Comercio -de quien depende en última instancia ese negocio- dio a esta operación fue que ya estaba autorizada antes de esa fecha, por lo que sólo se produjo la entrega, no una nueva venta. Mientras exista el conflicto en Gaza no se va a autorizar "ninguna licencia de exportación", insiste Albares.

Según los datos provisionales de DataComex, en 2023 se vendieron un total de 35,5 toneladas de armamento a Israel, valoradas en 1.481.809 euros.