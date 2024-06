Europa Press via Getty Images

“El sentido común ya no está de moda”. La frase es de quien formó parte del Consejo de Ministros de Mariano Rajoy. Lo decía a colación del ultimátum de Pedro Sánchez a Alberto Núñez Feijóo, a propósito de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Él es de los que creen que hay que pactar, pero admite que el contexto es endiablado: “Ahora, en vez de que te llamen por teléfono, te enteras por una entrevista de televisión que tienes 15 días o te vas a enterar”.

El presidente y el jefe de la oposición llevan meses sin tener ningún tipo de interlocución. Los puentes entre Moncloa y Génova no están completamente rotos, siempre ha habido una comunicación discreta entre determinados actores, pero la tensión es enorme entre sus líderes. Este mismo miércoles, en la primera sesión de control al Gobierno después de las elecciones europeas, Feijóo pidió a Sánchez que tire la toalla y convoque ya generales. “Que espere sentado”, le han contestado desde el Gobierno.

Para el exministro de Rajoy, “lo razonable” sería que Sánchez y Feijóo hablaran en privado, cerraran lo mollar de los acuerdos pendientes y después sus respectivos equipos “remataran la faena”. “Así se ha hecho siempre”, según su diagnóstico. La renovación del Consejo estuvo prácticamente hecha en varias ocasiones pero en el último momento todo se fue al traste. “No ha ayudado Sánchez con los indultos, con la amnistía…”, remata este histórico dirigente del PP.

Sede del CGPJ Europa Press via Getty Images

Además del CGPJ, se tienen que renovar cargos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, RTVE y el Banco de España. Sobre esta última institución, fuentes solventes del ministerio de Economía aseguraron a El HuffPost que quieren resolver la vacante en su presidencia “antes” de las vacaciones de verano. El plazo para tomar una decisión expira en septiembre.

Algunas fuentes del PP son categóricas sobre la opción de que Feijóo pacte ahora con Sánchez: “Nos matan”. “Nadie lo entendería, nadie. Lo que está intentando Sánchez es controlar también el Poder Judicial”, resume este sector de la formación. Públicamente, Isabel Díaz Ayuso fue categórica tras conocer las declaraciones del presidente del Gobierno en TVE: “Es matonismo democrático”. Otros barones territoriales muestran también su rechazo. Incluso Juan Manuel Moreno se mostró reacio, acusando a Sánchez de intentar “colonizar” todas las instituciones.

“No podemos aceptar chantajes”, afirman a coro en el PP. También lo ha verbalizado el propio Feijóo. Si bien, el líder del PP abrió la puerta a retomar las negociaciones con la Comisión Europea como supervisor en el punto en el que se quedaron. Esto es, sin ultimátum que valga. Antes de sus palabras en el patio del Congreso, este periódico ya avisó de que la puerta no estaba cerrada del todo, aunque el margen es muy estrecho. De hecho, el líder gallego acusó a Sanchez de intentar “asaltar” la Justicia.

Partiendo de esta premisa, hay voces del partido que recuerdan que a la legislatura le quedan tres años y el bloqueo en la renovación del CGPJ dura ya más de cinco. “¿Hasta cuándo vamos a seguir así?”, se pregunta un líder autonómico. “Feijóo lo tuvo que hacer al principio, nada más llegar, como tenía previsto. Hoy ya no nos acordaríamos”, añade otro cargo, en conversación informal con este periódico.

Si expira el plazo y Sánchez “se atreve” a llevar al Congreso una reforma para “usurpar” al CGPJ la elección de los jueces del Supremo, fuentes de la dirección nacional del PP se muestran convencidas de que la UE “volverá a pararle los pies”. De hecho, enfatizan que “el peso” de los populares es ahora “mucho mayor” tras los comicios europeos. Lo verbalizó Feijóo en su encuentro con los medios: “Vamos a defender al Estado frente al Gobierno (…) Tendrá en contra al PP, al ordenamiento jurídico, a la Constitución y, estoy convencido, a la Comisión Europea”, dijo.

Alberto Núñez Feijóo, junto a Miguel Tellado Europa Press via Getty Images

En Moncloa, de momento, no han dado muchos detalles de la reforma -Sánchez apuntó a la propuesta que en su día hizo Vicente Guilarte, el presidente del CGPJ-, pero enfatizan que el bloqueo ha de terminar ya. Félix Bolaños escribió a Esteban González Pons pero el PP ha dejado claro que sin la Unión Europea no se sentará a negociar. Y la Comisión, que no quiere que se le instrumentalice, ha reclamado propuestas concretas antes. “El día de la marmota se ha acabado”, proclamó el presidente.

Así, el presidente ha vuelto a marcar la agenda política y mediática, después de que el PP ganara las elecciones europeas. Para su entorno, ahora toca “hacer política” y que la legislatura eche a andar “de verdad”. María Jesús Montero ya trabaja en los Presupuestos Generales del Estado del próximo año, para los que ha de cosechar el apoyo de sus socios parlamentarios. “No habrá adelanto de las generales pase lo que pase en Cataluña. La gente está exhausta de tanto ir a votar. Toca legislar”, según un destacado cargo de Moncloa.