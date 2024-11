Juan Lobato dimite como secretario general del PSOE de Madrid

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha anunciado este miércoles que dimite de su cargo tras el huracán desatado por su registro en notaría de una conversación con la jefa de gabinete de Óscar López, que le enviaba el email en el que el abogado de la pareja de Ayuso confesaba que Alberto González había cometido dos delitos fiscales.

El socialista ha comunicado esta decisión después de que este martes echara un pulso a Ferraz, se aferrara a la Secretaría General y criticara el "linchamiento" por parte de los dirigentes de su partido. "He tomado la decisión de no continuar", ha trasladado en una carta a la militancia enviada a los medios de comunicación. Tampoco se presentará a las primarias, como él mismo ha confirmado.

Juan Lobato contactó este martes con diferentes agrupaciones fieles, según ha podido saber este medio, que le trasladaron que ya no le apoyaban dejando, incluso, en el aire que pudiera reunir los avales necesarios para poder presentarse a unas primarias.

"Lo hago para poner freno a una situación de enfrentamiento y división grave que se estaba generando en el partido, que sólo iba a dañar al PSOE en Madrid y a los avances en la unidad que habíamos conseguido en estos tres años. Mi objetivo siempre ha sido construir un proyecto ambicioso y con ilusión para Madrid, y así debe seguir siendo en el futuro", ha indicado en una carta.

"Siempre he dejado claro que la política en la que creo tiene como esencia el diálogo y el debate, el servicio público, la honestidad y el interés general. Creo en la política en la que personas con posiciones diferentes podamos acordar cosas que beneficien a los ciudadanos. Porque el bien común tiene que estar por encima de cualquier posición política. Yo no creo en la destrucción del adversario, en la aniquilación del que discrepa y del que piensa diferente. Insisto: para mí la política es otra cosa. Y la lealtad a mi partido es trabajar para poner en marcha sus principios, aquello que lleva más de 145 años representando: la igualdad, la libertad, la democracia, la educación y la sanidad pública, la defensa de los más vulnerables, el no dejar a nadie atrás", añadía al respecto Lobato

"Ninguno somos imprescindibles. Es mucho más importante en todo momento proteger y fomentar la buena política que a quienes la ejercemos circunstancialmente. Sin duda mi forma de hacer política no es igual ni quizá en ocasiones compatible con la que una mayoría de la dirigencia actual de mi partido tiene. No pasa nada. Lo asumo democráticamente. Pero no puedo renunciar a ser como soy y como he sido siempre", indicaba.

También, a través de su 'número dos', Marta Bernardo, ha reenviado un mensaje a la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Madrid comunicando su dimisión: "Queridos compañeros/as de la CER, hoy finaliza mi etapa de SG de Madrid. Y por ello la de toda la CER. Quiero agradeceros el trabajo que habéis hecho y el esfuerzo por poner en pie al partido después de pasar su peor momento tras los resultados electorales de 2021. Gracias por vuestras opiniones, criterio e iniciativas. Os animo a seguir con vuestro compromiso y trabajo en esta nueva etapa. un abrazo, juan", ha enviado por WhatsApp.