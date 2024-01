Juanma Moreno se sube el sueldo un 20% y censura las críticas

Este de aquí es Juanma Moreno Bonilla, presidente de Andalucía. El partido de Juanma Moreno está en contra de la subida del SMI y además ha votado en contra de la subida de las pensiones. Pero resulta que ese mismo Juanma Moreno se ha subido a sí mismo el sueldo un 19% hasta los 87.000 euros. Pero ojo, que esto no acaba aquí.

En el Carnaval de Cádiz le han cantado lo siguiente: “lo que invierte juanma moreno en la sanidad 4 millones de euros, lo que se sube el sueldo Juanma Moreno en Andalucía, 4 millones de euros”. Y a Juanma no le ha gustado.

De hecho le ha gustado tan poco que su gobierno ha decidido que Canal Sur Radio no emitirá el Carnaval para toda Andalucía por primera vez en su historia. ¿Me criticas? Te censuro. Y no es nuevo. Lo hemos visto con dibujos animados, con obras de teatro, con conciertos. Y ahora con el carnaval de Cádiz. No son liberales, solo son señoritos con poca capacidad para la crítica y demasiado poder.