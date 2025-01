JxCat descarta una moción de censura con PP y Vox

Europa Press via Getty Images

El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha descartado dar apoyo a una moción de censura impulsada por el PP y Vox y ha emplazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que se reúna presencialmente con el líder de Junts, Carles Puigdemont.

Turull ha protagonizado este martes un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en el Hotel Palace de Barcelona, en el que ha situado las condiciones de JxCat para restaurar la "confianza" en Sánchez y el PSOE, entre las que figuran el trámite de la cuestión de confianza, la delegación "integral" de competencias en inmigración y la oficialidad del catalán en la Unión Europea.

El secretario general de JxCat ha advertido de que lo que ocurra el jueves en la Mesa del Congreso con la cuestión de confianza "no es inocuo", y ha apuntado que, si no se tramita, Junts deberá "tomar decisiones que no le gustarán al PSOE".

En cualquier caso, Turull ha tildado de "broma macabra" la idea de que los siete diputados de Junts den apoyo a una moción de censura a Sánchez junto a PP y Vox, un extremo que planteó ayer el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo.