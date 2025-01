La caída del decreto 'ómnibus' deja a La Palma sin ayudas por la erupcióm

Coalición Canaria (CC) ha denunciado este martes que la caída del decreto ómnibus ha dejado a la isla de La Palma sin ayudas para recuperarse de la catástrofe provocada por la erupción, y ha pedido a todos los partidos "altura de miras" para recuperar las medidas sociales que figuraban en esa norma, ahora bloqueada.

"Que se ponga a un lado la guerra política porque son muchos millones de españoles, en nuestro caso por ejemplo los palmeros, los que se ven abandonados", ha pedido la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, en una rueda de prensa celebrada en el Congreso.

Las medidas de ayuda a La Palma son renovadas cada seis meses por decreto, y correspondía aprobarlas en el pasado mes de diciembre. Esa renovación ha decaído con el bloqueo al decreto ómnibus, el mismo que incluía también otras medidas sociales, como las subidas a las pensiones o las ayudas a la dana valenciana. "Se han olvidado de La Palma, incluido el PP", ha dicho también Valido.

A la pregunta de cómo explica ese olvido del PP, dado que ese partido forma parte del ejecutivo canario, Valido ha respondido que "les toca responder a ellos, cómo es posible que se hayan olvidado de nombrar a La Palma, incluso en su propuesta en el Senado sobre las medidas del decreto ómnibus que sí apoyarían, una propuesta que luego han tenido que corregir", ha respondido.

"Es verdad que en Canarias sí hablan de La Palma, en las campañas sí hablan, pero aquí, a nivel de todo el Estado, no lo hacen. Y la prueba es que en su iniciativa en el Senado no figuraba La Palma. Deben explicar ese olvido", ha añadido.

Sobre la posibilidad de que se saquen adelante las medidas en otra nueva votación ha señalado que "solo sabemos que Sánchez busca hasta debajo de las piedras. Supongo que habla de Junts. En todo caso, si son necesarios varios decretos para salvar las medidas, que se haga", ha dicho también.

Valido estaba acompañada por Sergio Rodríguez, presidente del Cabildo insular de La Palma, y por la consejera de Presidencia del Gobierno canario, Lady Barreto.

Esta última ha señalado que "necesitamos que al final de este proceso ganen las personas, las de Valencia y las de La Palma, y sin tener que mendigar, como tienen que hacer hoy los palmeros pero también los valencianos".

"No puede ser que nuestro país no tenga una política de apoyo sostenida para las víctimas de catástrofes. Tenemos que blindarnos con normas y fondos que protejan a las personas en casos como estos, que no tengan que depender del tacticismo político", ha añadido.

"Esta pelea absurda de Gobierno y PP ha dejado abandonadas a las personas en sus necesidades básicas", ha señalado también.

"Sabemos que la enorme tragedia dana lo hace olvidar todo, pero les pedimos que no se olviden. Los medios que cubrieron la erupción ya dijeron que aquel desastre no se iba a resolver en dos o tres años. La Palma necesita de años de apoyo para poderse recuperar", ha concluido Valido.