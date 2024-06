La contundente respuesta de Alemania a los insultos de Milei a Sánchez: "Tan desagradable"

Alta tensión. El encuentro de este próximo domingo entre el presidente de Argentina, Javier Milei, y el canciller alemán, Olaf Scholz quedará reducido a un breve encuentro de trabajo después de que el gobierno germano criticara las duras palabras del mandatario argentino contra Pedro Sánchez.

Steffen Hebestreit, que ejerce de portavoz, cuestionó los modales de Milei al calificar de "mal gusto" sus ataques al presidente español durante la visita que el líder argentino realizó el pasado mes de mayo para participar en un acto organizado por Vox. Para Hebestreit, Sánchez “encontró las palabras correctas y las palabras del presidente argentino se valoran por sí mismas".

En todo caso, Hebestreit explicó que su Gobierno "no puede estar diciendo lo que segundas partes dicen de terceros". "De vez en cuando sí, pero en este caso no, porque fue tan claro y de tan mal gusto que no hace falta decir nada", agregó.

Tras estas declaraciones, Argentina ha decidido que Milei y Scholz no mantendrán la reunión bilateral que estaba prevista ni tampoco darán una rueda de prensa conjunta, como se hace habitualmente cuando un líder extranjero visita al canciller. En esta ocasión, el programa quedará limitado a una “breve visita de trabajo” entre las dos delegaciones.

Durante su visita a España del pasado mes de mayo, Milei tildó de “calaña” al presidente del Gobierno español y de “corrupta” a su esposa, Begoña Gómez. Después, en una entrevista para un medio de su país, llamó a Sánchez “incompetente, mentiroso y cobarde”. Unos insultos que, como no podía ser de otra manera, enfadaron profundamente al gobierno de España.

Este viernes, Milei pisará de nuevo suelo español para reunirse con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y para recoger el premio que le ha concedido el Instituto Juan de Mariana, un laboratorio de ideas neoliberal.

Milei también tuvo intención de reunirse con el rey Felipe VI, pero Exteriores acordó con Zarzuela que no se celebrara dicho encuentro al tratarse de un "viaje privado" del presidente argentino y porque, en todo caso, primero debería reunirse con Sánchez.