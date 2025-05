El ultraderechista Bertrand Ndongo boicotea entre gritos la rueda de prensa de Sumar en el Congreso 

El ultraderechista Bertrand Ndongo ha vuelto a montar un espectáculo en el Congreso de los Diputados. En esta ocasión, se estaba llevando a cabo la rueda de prensa de la portavoz de Sumar, Verónica Martínez, que no le ha quedado más remedio que suspenderla después de las incesantes interrupciones de Ndongo a base de gritos y violencia verbal que ha impedido al resto de compañeros continuar con su trabajo.

"Quiero escuchar a los periodistas que quieren hacerme preguntas, así que le ruego que se calle", rogaba la portavoz de Sumar ante el alboroto del agitador de extrema derecha que no cesaba de realizar preguntas cuando no tenía el turno de palabra. Después de que la jefa de prensa de Martínez pidiera a Ndongo que respetara al resto de compañero que había en la sala, este ha aumentado la violencia verbal en el Congreso de los Diputados.

"Está genial que de vez en cuando te pases por aquí porque no lo sueles hacer muy habitualmente, porque te interesa muy poco lo que ocurre en esta sala, pero hay una cosa que se llama respeto y no le he dado la palabra", ha reafirmado la jefa de prensa a lo que se ha sumado Martínez pidiendo que comenzaran las preguntas de los profesionales de la información. "Quiero escuchar a los periodistas que quieren hacerme preguntas, así que le ruego que se calle", ha dicho.

El ultraderechista sin embargo ha persistido con su verborrea hablando por encima de la periodista que trataba de realizar una pregunta. La tensión ha llegado hasta tal punto que se ha producido un rifi rafe entre la jefa de prensa y Ndongo. "No me van a callar, ustedes se callan", ha insistido el agitador de extrema derecha. Finalmente, Martínez ha optado por finalizar la rueda de prensa con muchos de los periodistas sin haber podido realizar sus preguntas.

Según EFE, la gran mayoría de periodistas del Congreso han decidido este martes no asistir a las ruedas de prensa de los portavoces después de que Bertrand Ndongo, acreditado en la cámara por Periodista Digital, se haya enfrentado con la portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, impidiendo hacer su labor a los medios.

Los informadores han acordado posteriormente no acudir al resto de convocatorias de los portavoces, que, pese a este incidente, han continuado aunque sin contar con la presencia de casi ninguno de los medios habituales.

Ante estos hechos, la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) ha rechazado "de manera contundente" el comportamiento de algunas personas acreditadas en el Congreso, que continúan "alterando o impidiendo" el funcionamiento normal de estas ruedas de prensa y "distorsionan" el derecho a recabar y trasmitir información veraz.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha condenado los hechos sucedidos que, ha dicho, "tiene responsables claros" que se dedican a "perturbar e impedir el comportamiento democrático" que debería regir la Cámara entre periodistas y políticos.

López ha tachado de "fascistas", "activistas de ultraderecha" y "verdaderos matones de patio de colegio" a estas personas que "insultan y amenazan a todo aquel que no comulga con sus planteamientos" y ha asegurado que el PSOE no se dejará amedrentar por estos comportamientos.

En la misma línea se ha pronunciado la diputada de los Comunes Aina Vidal (integrada en el grupo Sumar), mientras que el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha afirmado que cualquier político "tiene que defender la libertad de expresión y la libertad de prensa".

Ha criticado además la propuesta en la Junta de portavoces de la portavoz de Sumar, que ha pedido, según Tellado, "que se modifique el reglamento para expulsar o retirar credenciales de prensa a determinados" periodistas.

"Cuando hay políticos que quieren acallar a periodistas y controlar medios de comunicación eso en una democracia es tremendamente peligroso " ha afirmado Tellado, quien ha intervenido en la reunión -ha contado- en nombre del grupo popular para decir que no van a contar con el PP para "censurar a ningún medio de comunicación".

También se ha pronunciado sobre este asunto la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien desde Bruselas, ha trasladado su solidaridad a la prensa en general y a la portavoz de Sumar en particular.

"Ha visto violentados sus derechos como portavoz en el Congreso de los Diputados, su derecho a la libertad de expresión y su derecho a poder comunicarse. Es un comportamiento que jamás se puede volver a repetir", indicó Díaz.