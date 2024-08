La delegada del gobierno en Castilla-La Mancha, contra los agitadores de bulos tras el crimen de Mocejón: "Son miserables"

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha criticado duramente este martes los bulos propagados por redes sociales que relacionaron en un primer momento a inmigrantes con el asesinato de Mateo, de once años, en el municipio de Mocejón (Toledo) mientras jugaba al fútbol en un polideportivo.

Este lunes se conocía que el detenido por el crimen es un español de 20 años que podría padecer algún trastorno mental, aunque la delegada se ha acogido al secreto de sumario impuesto por el juez de guardia para no dar detalles sobre la investigación que se sigue desarrollando.

En una rueda de prensa, Tolón ha asegurado que estos agitadores de bulos "aprovecharon una desgracia humana" como es la muerte de un niño para soltar todo su odio en las redes sociales, "que se convierten en un vertedero de inmundicia". "Desde el anonimato tratan de apuntar a quienes se diferencian de ellos por el color de piel, por su religión o porque quieren sacar algún tipo de rédito", ha dicho.

La delegada del Gobierno ha insistido en que estas personas han "sembrado bulos estos últimos días en redes sociales a propósito del crimen "sin ni siquiera tener el dato al que agarrarnos o atacando al portavoz de la familia". "¿Se puede ser más cruel o más miserable?", se ha preguntado Tolón.

En todo caso, la delegada ha pedido "a todos estos sembradores de odio que sean humanos y que se comporten como tales". "Porque sus bulos hacen mucho daño y pueden provocar la ira contra gente inocente. No se puede aprovechar una desgracia para generar otra", ha dicho.

Tolón ha ensalzado la labor de la Guardia Civil tanto en el crimen de Mateo en Mocejón como el de la adolescente asesinada tras recibir un disparo en la frente a manos de su padrastro en Otero (Toledo), suceso ocurrido también este fin de semana.

"Tratan siempre de protegernos en cada momento. Desde el primer momento, pusieron a todos sus efectivos a disposición de las familias y hubo agentes que se ofrecieron a interrumpir sus vacaciones para ayudar en las investigaciones", ha apuntado. Igualmente, no ha querido responder al comunicado emitido este lunes por la asociación de la Guardia Civil Jucil, que criticaba que las primeras patrullas no llegaron hasta 40 minutos después del asesinato del niño de 11 años.

Sobre el suceso de Moncejón, Tolón sólo ha apuntado que no se ha encontrado por el crimen el cuchillo que el joven detenido habría usado para asesinar a Mateo. Durante la tarde de ayer, agentes rastreaban un canal cercano al pueblo en el que el chico podría haber arrojado el arma blanca. Sin embargo, a estas horas todavía no se ha encontrado y la delegada no ha especificado si también se está buscando en otras zonas del pueblo.