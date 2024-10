La dirección de Más Madrid discute el futuro de Loreto Arenillas, señalada por cubrir las acusaciones a Errejón

Europa Press via Getty Images

La dimisión de Íñigo Errejón como diputado nacional y portavoz parlamentario de Sumar tras la petición de Más Madrid y el partido de Yolanda Díaz tras las denuncias anónimas de violencia machista han puesto en el foco a Loreto Arenillas, diputada en la Asamblea , portavoz de feminismo y coordinadora de la formación.

Aparte de diputada, cargo que ejerce desde noviembre de 2019, Arenillas fue jefa de gabinete del ya exdiputado en 2023, el mismo año en el que una usuaria en redes sociales acusó a Errejón de haber realizado tocamientos no consentidos. Lo denunció en X, y aunque esos tuits fueron borrados, el diario Público los rescató. Allí se contaba como Arenillas fue la encargada de mediar entre la víctima y su presunto agresor para evitar que una denuncia por acoso saliese adelante.

En concreto, después de que Íñigo Errejón le "metiera mano en un bar", una chica la llamó identificándose como "Loreto" y asegurando que era "amiga de Errejón". Así, fue ella y no el presunto agresor la que pidió "disculpas" por los presuntos tocamientos y "se presentó como "mediadora" para "solucionar" la situación y "reparar el daño"".

Según este mensaje de redes sociales, Arenillas decía que la denuncia pública no le parecía lo más adecuado. "Hacia el final de la conversación, ella (Loreto Arenillas) me estaba diciendo que cada uno tenía su manera de solucionar las cosas, que yo podía hacer lo que quisiese, pero que a ella personalmente el escarnio público no le parecía la manera más adecuada", indicaba.

Posteriormente, la víctima explicaba que las palabras de "escarnio público" se le quedaron en la cabeza ya que consideraba que no se estaba riendo del ya expolítico sino denunciando una presunta agresión. Sea como fuere, acabó borrando la publicación.

Este viernes, según publica El País y confirman a El HuffPost fuentes de Más Madrid, la dirección lleva varias horas reunidas discutiendo el futuro de Arenillas y la situación provocada tras la dimisión de Errrejón.

Pese a este testimonio, en Sumar han negado públicamente conocer hechos anteriores. Este jueves, la secretaria de comunicación de Movimiento Sumar, Elisabeth Duval insistía en que nunca tuvo sospechas de este comportamiento machista y vejatorio del que se acusa al ya exportavoz parlamentario de Sumar.

La versión es parecida a la de Más Madrid, ya que fuentes de esta formación han explicado a EFE que su órgano de dirección se reunió tras conocer esta denuncia, en la noche del lunes, y se pusieron después en contacto con el propio Errejón, que les confirmó los hechos. Fue entonces cuando pidieron a Sumar que le exigiera el acta (el jueves por la tarde formalizó su renuncia en el Congreso).

Otras fuentes del partido que fundó Errejón junto a Manuela Carmena señalan a la agencia que el hasta ahora diputado de Sumar llevaba años acumulando "dinamita debajo de él" y reconocen que si esto se llega a saber a pocos meses de unas elecciones "les hubiera matado".

En este contexto, la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha reconocido en X que no han sabido "hacer lo suficiente" aparte de expresar su profundo pesar, preocupación y apoyo a las víctimas.

En todo caso, y en paralelo a la difusión de las denuncias anónimas en redes sociales, Sumar actuó con total normalidad durante esta semana puesto que Errejón compareció en la Cámara en la habitual rueda de prensa de los portavoces de los martes, acudió al pleno e incluso volvió a hacer declaraciones a los periodistas el miércoles, tras la comparecencia de la ministra de Vivienda.