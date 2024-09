La Fiscalía de Madrid archivó la denuncia de la becaria que originó la investigación contra Nacho Cano

La Fiscalía de Madrid archivó, al no ver delito, una denuncia de una becaria del musical 'Malinche' de Nacho Cano similar a la que la joven interpuso ante la Policía Nacional contra el productor y que dio pie a una investigación judicial por los presuntos delitos contra los derechos de los extranjeros y de los trabajadores.

Según ha adelantado Infobae y han confirmado EFE fuentes jurídicas, la Fiscalía madrileña dictó un decreto el pasado 28 de junio en el que archivó las diligencias de investigación que abrió dos días antes al recibir una denuncia de Lessly Ochoa dirigida contra Nacho Cano, que titulaba "Nacho Cano no tiene ética y se está lucrando con todos los mexicanos".

En la denuncia, a la que ha tenido acceso EFE, la joven explica que llegó a España seis meses antes como becaria de 'Malinche', junto a otros 18 jóvenes mexicanos, y a los 15 días fue expulsada porque vio una situación entre Nacho Cano y otra persona del equipo por la que la amenazaron y la expulsaron del proyecto.

Añade que no puede trabajar en España porque no tiene los papeles en regla, no sabe cómo regresar a su país y que preferiría quedarse en España.

La fiscal explica que en la información de becas que adjunta la denunciante se indica que la selección de los becarios está sujeta a una evaluación cada tres meses en la que se valoran criterios de compañerismo, actitud y entrega, y que si no se superan los objetivos se advierte a los becarios de que deberán regresar a México y la productora asumiría el coste de los vuelos.

"Aunque la denunciante puede sentirse defraudada por las expectativas que había puesto en el proyecto, lo cierto es que la publicidad que acompaña es clara", argumenta la fiscal, que añade que "si la expulsión referida no responde a estos criterios, deberá hacer su reclamación en la vía jurisdiccional adecuada, bien el orden civil bien el orden social, en función del tipo de contrato que haya suscrito".

El Ministerio Público concluye que los hechos denunciados no tienen relevancia penal.

Fuentes fiscales precisan a EFE que en esta denuncia la joven no hablaba de un delito contra los derechos de los trabajadores ni relataba que hubiera denunciado el caso ante la Policía.

El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid continúa con la investigación contra Nacho Cano y tres personas más por la supuesta contratación ilegal de inmigrantes para su espectáculo 'Malinche', sin que aún se haya tomado declaración a ninguno de los imputados, han detallado a EFE fuentes jurídicas.

El pasado 28 de agosto el juzgado suspendió las comparecencias de los 17 estudiantes mexicanos, que habían sido citados de urgencia para declarar como testigos/perjudicados antes de regresar el día 1 de septiembre a México.

El motivo fue que no se consiguió citar a una de las investigadas, Roxana Drexel, directora de operaciones de 'Malinche', lo que impedía que pueda garantizarse la posibilidad de contradicción entre las partes, como establece la ley.

Fuentes del despacho que representa a estos jóvenes y al productor Nacho Cano han recordado a EFE que quieren que todos declaren cuanto antes y han criticado que se suspendiera la declaración del día 28 de agosto, ya que los jóvenes viajaron expresamente desde Ibiza a Madrid para comparecer y el bufete había avisado previamente de que Drexel se tenía que ir a México por trabajo y ofrecieron que declarara antes.

Han criticado también en que la Policía "sigue investigando a los becarios", como demuestra el hecho de que supieran que en agosto estaban en Ibiza, hasta donde fueron para entregarles en persona las citaciones para que declarasen el día 28, todo ello a pesar de que estos jóvenes han denunciado a los agentes por presuntas coacciones y falsedad cuando les tomaron declaración.