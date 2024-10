La ministra de Vivienda arremete contra Podemos acudiendo al chalet de Galapagar y Pablo Iglesias le responde

"Quiero pensar que esto es solo un calentón", ha escrito el exvicepresidente de Gobierno Pablo Iglesias tras escuchar a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, mencionar su casa en el Congreso en respuesta a Ione Belarra, secretaria general de Podemos.

La ministra, tras su comparecencia para explicar qué hacía el Gobierno en relación a la crisis de la vivienda, estaba contestando la interpelación de Belarra cuando le dijo: "Yo le diré que con mis tres propiedades que usted ha mencionado no tengo ni para pagar la mitad del chalet de Galapagar. Lo siento, no me llega".

El comentario ha provocado la respuesta de Pablo Iglesias, que además de querer pensar que ha sido "solo un calentón en un debate incómodo", ha deseado que no le ocurra lo mismo en su vivienda que a él, a Irene Montero y a sus hijos, que sufrieron un acoso que se extendió durante meses.

"Todos nos podemos equivocar y tenemos derecho a disculparnos. Ojalá en tu casa (que por suerte nadie ha mencionado nunca) no te hagan a ti y a tus hijos lo que nos hicieron a nosotros", ha escrito Iglesias en su cuenta en X.