La reflexión de Jorge Javier Vázquez en el Congreso que no deja de compartirse

La semana pasada, con motivo del Orgullo, el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados celebró una jornada hablando de la educación en diversidad que contó con la presencia del presentador Jorge Javier Vázquez, que dejó una reflexión hablando del papel de la LGTBIfobia en España y el papel que ha jugado la televisión al respecto.

"Algunos años, en algunos programas de televisión, y ahora estamos como estamos hablando de la ultraderecha, que yo me acuerdo que en el año 2000 cuando salíamos a la calle esto no existía. Pero ahora estamos hablando, ¿por qué? Porque lamentablemente en muchísimos programas de televisión hemos dado voz a gente que no debería haber tenido tribuna para expresarse, sinceramente. Y lo hemos hecho porque tenemos la manía, como en las tertulias políticas a que haya dos de derechas y dos de izquierdas. Vamos a hablar de maricones: a favor y en contra", indicaba señalando a izquierda y derecha refiriéndose a los tertulianos que ejemplificaba.

"No, es que aquí no se está a favor o en contra. Es que yo creo que hay cosas sobre las que no se debate, ¿no? Y hemos permitido que haya gente en programas de televisión con muchísima audiencia con discursos homófobos, con discursos tránsfobos y ahora nos sorprendemos de lo que está pasando. Pues no deberíamos", indicaba al respecto mientras la realización del Congreso mostraba a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, asintiendo con lo que decía el presentador de Supervivientes.