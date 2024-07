La reforma de la Ley de Extranjería para obligar a las Comunidades a acoger menores migrantes llega al Congreso

Los partidos que conforman el Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, junto con Coalición Canaria, han registrado esta mañana en el Congreso la Proposición de Ley para modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, una medida impulsada de manera conjunta entre el Ejecutivo estatal y el Gobierno de las Islas Canarias. Tal y como ha detallado la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, esta reforma “pone en marcha un mecanismo de acogida” de menores migrantes no acompañados “de carácter vinculante y solidario por todo el territorio”. Esta propuesta se realiza tras demostrarse fallido el modelo de acogida vigente, que es voluntario. Es decir, las Comunidades Autónomas ya pueden decir que sí al traslado solidario de niños, niñas y adolescentes, que nadie ni nada les obliga a cumplir. El nuevo artículo 35, si se aprobase, convertiría en obligatoria la solidaridad.

El principal inconveniente para sacar adelante esta proposición, al menos por ahora, es el silencio administrativo del Partido Popular, que no se ha manifestado respecto a si la apoyará o no. La semana pasada, los de Feijóo, aunque gran parte de sus autonomías no han cumplido con los repartos aprobados en la Conferencia Sectorial, votó a favor de la reubicación solidaria de 347 menores migrantes, una decisión que encolerizó a Vox, quienes decidieron romper los Gobiernos con el PP. Al tratarse la Ley de Extranjería de una norma orgánica, su modificación precisa de mayoría absoluta en las Cortes, de ahí que Feijóo y los suyos sean imprescindibles.

Rego ha recordado que, en estos momentos, están “a la espera de qué sucede con el resto de los grupos parlamentarios, siendo especialmente importante lo que haga el Partido Popular”. “Se han roto los Gobiernos del PP y Vox, pero las políticas ultra de Vox siguen estando presentes”, ha señalado la ministra: “Toca ver qué hace el señor Feijóo, si se pone de lado de los derechos de la infancia o del lado de las políticas ultra”. En opinión del presidente canario, Fernando Clavijo, que ha asistido al registro, “después de la ruptura de Vox, el PP puede estar más libre para alcanzar acuerdos de Estado”. “Esto no es un problema político ni territorial, es un drama humanitario y hay que dar una respuesta como país”, ha pedido.

Clavijo ha puesto como ejemplo el caso canario. Allí, en las Islas, todas las fuerzas políticas, excepto la ultraderecha de Vox, han “cerrado filas”. “Sin ese apoyo político, sin el respaldo de Canarias, hoy no estaríamos aquí”, ha defendido el presidente canario, que pertenece a Coalición Canaria. Pese a todo, ahora mismo, según ha recordado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, no sucede lo mismo en el Congreso: “En estos momentos no tenemos apoyo. El PP no se ha manifestado y otros grupos han dicho que no”, como son Vox o Junts.

Aunque el mandatario canario cree que aún hay tiempo para que, “con generosidad”, se logre “un punto de encuentro entre todas las fuerzas democráticas del Congreso y más con las que tienen vocación de Estado”, Clavijo ha anunciado que siguen trabajando en un decreto ley que dé una solución de urgencia a la sobreocupación que atraviesa Canarias: acogen a 6.000 menores migrantes cuando solo tienen capacidad para 2.000.