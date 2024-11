Las claves para entender por qué Lobato registró ante notario los mensajes con la filtración del novio de Ayuso

Juan Lobato, secretario general del PSOE de Madrid, registró a principios del mes de noviembre una conversación con Pilar Sánchez Acera, secretaria de política institucional del PSOE de Madrid y jefa de gabinete del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en la que se reconoce que Moncloa filtró a la prensa un correo del abogado del novio de Ayuso en el que se reconocía que Alberto González Amador había cometido dos delitos contra la Hacienda Pública.

Sin embargo, para entender la noticia es necesario hacer memoria y reconstruir los hechos. El 12 de marzo, eldiario.es publicó que la Agencia Tributaria había denunciado a la pareja de Ayuso por haber defraudado 350.000 euros durante dos ejercicios. La maquinaria de la Puerta del Sol se puso a funcionar para evitar cualquier implicación que salpicara a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Para ello fabrican una noticia falsa que acaba publicando el diario El Mundo. Lo publican un día después, el 13 de marzo a las 21:29 horas e indican que había sido precisamente la Fiscalía la que había "ofrecido un pacto" a Alberto González. Un hecho que, de ser cierto, es relevante ya que quedaría enterrado el fraude y simplemente se hubiera pagado una multa antes de tener que iniciar un proceso judicial.

Sin embargo, apenas 40 minutos después, a las 22:10, laSexta publica que no es cierto y que fue al revés: el abogado de Alberto González Amador reconocía los delitos que habría cometido su cliente y ofrecía pagar los 350.000 euros así como los intereses. Al filo de las 23 horas, eldiario.es publica lo mismo. Aproximadamente media hora más tarde, La SER ofrece la misma información, pero va un paso más allá: reproduce extractos del correo. Ninguno de los tres medios, a pesar de tener el correo electrónico, lo publica.

El jueves 14 de marzo a las 8 de la mañana Pilar Sánchez Acera, que trabaja en Moncloa como mano derecha de la mano derecha de Pedro Sánchez se pone en contacto con Lobato. Una conversación rutinaria ya que Sánchez Acera y Lobato mantienen conversaciones habituales tanto para definir el mensaje del partido como para ser en enlace con la Presidencia del Gobierno de la que ella forma parte en el 'núcleo duro' de Pedro Sánchez. En esta ocasión, tal y como desveló este domingo ABC, le manda una imagen en la que se puede leer el mencionado correo electrónico y pide a Lobato que lo use en la pregunta que realizará dos horas más tarde en la sesión de control. Lobato responde que no lo va a mostrar porque el foco no se va a poner en la prueba que enseña sino en por qué el líder del PSOE de Madrid tiene acceso a un correo que nunca debería haber salido de la Fiscalía. Es en ese momento cuando Sánchez Acera ofrece a Lobato filtrárselo a dos medios de comunicación para que lo publiquen en los próximos minutos y pueda usarlo.

Una versión que Lobato confirmaba a dos periodistas de ABC el domingo por la tarde y que por la noche y este lunes negaba. El líder de los socialistas madrileños ha desmentido lo que él mismo había confirmado a ABC y ha asegurado que cuando Sánchez Acera le envía la foto con el correo le aclara que la Presidencia del Gobierno la tenía porque "los medios lo han pasado". "Lo tienen los medios", ha añadido después asegurando que lo usó con "normalidad" al comprobar que se había publicado en El Plural y eldiario.es.

La conversación entre ambos se produjo a las 8 de la mañana. Los medios que cita el líder del PSOE de Madrid, según consta en la hemeroteca lo publicaron de tal forma: primero El Plural a las 9 de la mañana publicó el correo y eldiario.es no lo hizo hasta pasadas las 11 horas. No obstante, a la 1:27 de la madrugada hizo público parte del contenido. Lobato, según su versión, tuvo que esperar al menos una hora hasta que pudo verlo publicado en prensa.

A principios de noviembre, cuando el Tribunal Supremo investigaba a Álvaro García Ortiz y Lobato, de manera "personal" y sin informar a Moncloa, Pilar Sánchez Acera y el PSOE acude a una notaría de Madrid con su teléfono para registrar la conversación y añadir una cuestión relevante: que Sánchez Acera le dice que lo va a filtrar a la directora de El Plural. En conversación con El HuffPost, Lobato niega que Pilar Sánchez Acera le indicara que iba a filtrar al digital la noticia. "Lo de El Plural es falso. Pilar no me dice que lo va a filtrar a ellos", explica desmintiendo la información de ABC que indica que Lobato, aparte de las capturas, aporta una declaración en la que dice que Sánchez Acera se lo va a enviar a la exdirectora del medio y actual consejera de RTVE, Angélica Rubio.

De ser verdad lo que cuenta ABC, sería una importante cuestión a tener en cuenta ya que Lobato acude al notario incluso antes de que se filtre el nombre de Óscar López como candidato alternativo en Madrid a modo de globo sonda. Sin motivación política para hacer ese movimiento que Lobato, dentro del PSOE de Madrid entienden, según fuentes consultadas, que Lobato lo hizo a modo de defensa judicial. Explican que la única forma de encontrar sentido al movimiento de Lobato es que pensara que desde Moncloa se hubiera incurrido en un delito filtrando el correo que llega a la Fiscalía y quería "guardarse las espaldas" al verse salpicado y "demostrar que él no usó el correo hasta que apareció en prensa".

Tras publicarse la información en ABC, Lobato desmentía la noticia que, tal y como han publicado este lunes confirmó a dos periodistas e incluso llegó a asentir cuando le dijeron que el problema lo tenía Moncloa y no él.

A la hora de la publicación, el PSOE de Madrid difundía un comunicado en el que negaba las afirmaciones de ABC donde se asegura que Moncloa fue quien filtró los mails en los que el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, reconocía que este había cometido dos delitos por fraude fiscal.

"Los bulos y la desinformación que sufrimos necesitan respuestas claras y acreditadas. Por esa razón acredité ante notario que ni los socialistas madrileños ni Moncloa habíamos recibido de la Fiscalía ninguna información en absoluto relativa al novio de la Sra. Ayuso. Al revés, queda acreditado que toda la información vino de medios de comunicación", indicaba.

"No existe teoría de la conspiración como pretende explicar el PP de Madrid y la Sra, Ayuso. Lo que existen son artimañas políticas para intentar evitar que se hable del asunto central que son que este viernes declara el novio de Ayuso como imputado por dos delitos fiscales y falsedad documental" y añadía que el PSOE de Madrid está personado en la causa de González Amador "para garantizar que no se pierda ni un solo euro de los madrileños". Una versión diferente a la que ha ofrecido esta mañana.

Un acta notarial que en el PSOE sabe a "traición"

La noticia de ABC sentó como una bomba en el PSOE madrileño. Ante el desconcierto inicial, ir conociendo detalles ha provocado que Lobato sea visto dentro como "un traidor". "El partido está por encima de los militantes y Lobato ha demostrado hoy que para él solo están él y su ego", indican desde una agrupación que aporta un importante número de militantes al censo del partido en Madrid.

"A ver si llega al viernes", fecha en la que comienza el Congreso Federal del PSOE en Sevilla ha sido la frase más repetida entre diputados y cargos de la Ejecutiva del PSOE de Madrid. Tal y como ha reconocido Lobato, ni las personas más cercanas a su liderazgo estaban al corriente y se han ido enterando por las entrevistas y las noticias publicadas de lo que había ocurrido. Tampoco estaban al tanto ni Pilar Sánchez Acera ni el PSOE ni Ferraz, que se enteraron en la tarde del domingo cuando Lobato comunicó que ABC tenía esa información y que lo iban a publicar.

Pese a todo, en chats internos del partido se mueven mensajes que varios críticos atribuyen directamente al entorno más cercano de Lobato en los que se resalta el relato de Lobato desmintiendo que Moncloa tuviera ese correo electrónico tratando de "salvar" su cargo. "No se ha difundido nada de eso que yo sepa", confirma Lobato a este medio desmintiendo que parta de su entorno más cercano. "Debe ser gente espontánea", añade.

De hecho, su equipo explica que, ante la citación judicial el próximo viernes, Lobato no realizará más declaraciones públicas. Es decir, hasta que Lobato no salga de la sala de lo Penal que preside el magistrado Ángel Hurtado en el Tribunal Supremo no se volverá a escuchar al líder del PSOE de Madrid. "Hay un hecho: Juan va a comparecer delante del juez antes de que lo haga el novio de Ayuso", señalan al respecto. En esa declaración como testigo Lobato tendrá que entregar el acta notarial a la que se refería ABC.

Fuentes cercanas al entorno de Lobato expresaban a Europa Press esta mañana sus dudas sobre que la filtración llegara de Buen Suceso, la sede del PSOE de Madrid y apuntaban a otros dos que ganarían con la noticia. Citaban a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y a Ferraz, a quien acusaban de haber "presionado este fin de semana" a las agrupaciones para que votaran contra la candidatura del actual secretario general. "¿Que van a hacer? ¿Poner una gestora?", planteaban al aire minutos antes de la comparecencia de Juan Lobato.

Ayuso dice que es una "cacería" contra su novio aunque ha defraudado 350.000 euros a Hacienda

Mientras tanto, en el PP, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado este lunes desde Corea del Sur un supuesto intento de la Moncloa de perjudicarla políticamente a través de su pareja. "Han orquestado un caso desde la mesa del presidente del Gobierno para intentar destruir a una rival política a través de su novio", ha indicado. "Esto, en cualquier país democrático, hace caer al Gobierno entero".

"Todo nace en la mesa del presidente. Lo orquestan siempre él y su entorno. Es gravísimo", ha indicado Ayuso sin mencionar que si su pareja acude este viernes ante un juez es para reconocer que ha cometido dos delitos por fraude fiscal, aceptará una multa de varios cientos miles de euros y dos años de cárcel y que el desmentido sobre la Fiscalía parte de un bulo que se redactó a unos metros de su despacho.