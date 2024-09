Las dos caras del PP con Venezuela: críticas al Gobierno por acoger a Edmundo González y reconocer que harían lo mismo

Europa Press via Getty Images

“Edmundo González es un héroe al que España no va a abandonar”. Las palabras de Pedro Sánchez en el comité federal del PSOE eran el preludio de lo que el Ministerio de Exteriores iba a anunciar apenas 24 horas después: Edmundo González, líder de la oposición venezolana, era acogido, a petición suya, por España.

Una operación que ha costado ocho días de discreto trabajo diplomático del Gobierno de España y la ayuda de José Luis Rodríguez Zapatero, quien mantiene una relación fluida tanto con el gobierno venezolano como con la oposición.

Fuentes consultadas explican que fue su mediación la que evitó que Edmundo González fuera detenido después de que la Fiscalía venezolana lanzara una orden de captura el 3 de septiembre acusándolo de los presuntos delitos de conspiración, usurpación de funciones e instigación a la desobediencia. Una decisión que aceleró los trámites después de que González pasara escondido un me en la embajada de Holanda y dos días en la residencia del embajador español en Venezuela, Ramón Santos.

Ese tres de septiembre, y mientras el PP se preguntaba que dónde estaba por no verter opiniones sobre el proceso electoral, Zapatero guardaba silencio, según las mismas fuentes, para asegurarse una interlocución con el régimen de Maduro y la oposición, que ha permitido que Venezuela concediera el permiso para que saliera del país. Maduro lo ha vendido como una cuestión que asegura una paz política en el país y el Gobierno como una cuestión de derechos humanos que ha impedido que González acabe encarcelado o, directamente, asesinado.

No obstante, la noticia, y para sorpresa de nadie, no ha sido bien recibida por el PP. El mensaje que más repercusión causaba al conocerse la noticia era el del portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, que tachaba al gobierno de tener una actitud "mezquina" al no reconocer la "condición de presidente electo" de González y por consentir "la actitud indigna de Zapatero, que defiende abiertamente la dictadura venezolana". "Algún día sabremos por qué", añadía.

Lo que sí se sabe es que España mantiene la misma política exterior consensuada en la Unión Europea que, a falta de poder verificar las actas, ha decidido no reconocer a ningún ganador y buscar otras vías que aseguren una sucesión democrática y pacífica y que el propio Zapatero ha sido el artífice de que Edmundo González pudiera salir del país como el propio candidato solicitó.

Más beligerantes que Tellado se mostraba Cayetana Álvarez de Toledo, que hablaba de "no es al presidente electo de Venezuela al que debieron poner un puente de plata, sino al usurpador criminal" o Esteban González Pons, que se preguntaba "¿cómo aterriza un avión del Ejercito español sin pacto con Maduro?". "Técnicamente se llama autorización de sobrevuelo y aterrizaje, y al pedirla hay que especificar el propósito y los pasajeros que llegan y salen. Sólo se legitima el rescate reconociendo a Edmundo como presidente", indicaba.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que si él fuera presidente del Gobierno habría dado asilo político al opositor venezolano Edmundo González si se lo hubiera solicitado, pero con el tratamiento de presidente electo de Venezuela y reclamando al mismo tiempo al Tribunal Penal Internacional (TPI) la detención de Nicolás Maduro, como han hecho los expresidentes Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy.

"¿Quién ha ganado? De momento Maduro. ¿Quién ha perdido? La democracia venezolana. Resulta que el político demócrata que ha ganado las elecciones ha tenido que salir del país y el dictador que las ha perdido se mantiene en el país y controla el Gobierno", ha manifestado al respecto.

Una opinión que se comparte dentro del PP y donde, según fuentes consultadas, se afea que el Gobierno no informara a la oposición y el principal partido de España de una cuestión que señalan como "delicada".

Aunque reconocen que habrían actuado exactamente igual que el Gobierno, explican lo mismo que Feijóo: que el único reproche es que no se haya reconocido a Edmundo González. Una cuestión que continuará este martes en el Congreso, donde los populares obligarán al Gobierno a pronunciarse y votar sobre si reconocen o no a González como presidente electo.

"El Gobierno no actúa porque Zapatero tiene mucho que callar"

El grueso de las críticas al Gobierno lo ha tenido, de nuevo, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Dando apoyo institucional a una macroprotesta a mediados de agosto que se celebró en las principales ciudades de todo el mundo, Ayuso aprovechaba el micrófono para cargar duramente contra el gobierno español y el expresidente asegurando que si no se actuaba es porque "Zapatero tiene mucho que esconder", mencionando que tiene "negocios turbios, viajes de lujo, rescates de aerolíneas y maletas en Barajas a medianoche". Una cuestión que, como viene siendo habitual, vertió sin prueba alguna.

"La izquierda ha guardado silencio en lugar de alzar la voz o unirse a las manifestaciones", indicaba asegurando que el Gobierno, tras aliarse con los veintisiete países de la UE y buena parte de la comunidad internacional, formaba parte de "un grupo que lanza palabras vacías mientras Maduro responde con violencia". Unos días antes había acusado a los periodistas desplazados de RTVE en Venezuela de estar "al servicio de la dictadura"

Más tarde, tras volver de sus vacaciones, Ayuso volvía a la carga contra el Gobierno reclamando que diera asilo a Edmundo González en su Embajada en Venezuela. Obviaba, eso sí, que ya contaba con asistencia consular, en este caso de Holanda, y que tan solo unos días después ya se estaba trabajando en su salida del país. Sobre eso, poco o nada se ha comentado tras conocer la noticia.

.