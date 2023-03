Esta líder del PP irrita a los votantes de Vox con su rotunda respuesta a Espinosa de los Monteros

Europa Press via Getty Images

"Ser del PP no significa no tener un alma muy social. Yo soy una persona con mucha empatía, con mucha sensibilidad y lo que quiero es vivir en una región que sea muy libre, competitiva y en la que se viva lo mejor posible". Así se expresaba hace unos meses la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, en una entrevista con este diario.

Era su forma de tratar de despejar la imagen que tiene el PP de un partido alejado del progreso social. Algo similar a lo que hizo este jueves en una entrevista en el programa La Noche en 24, del Canal 24 Horas de TVE.

En ella, Guardiola pidió luchar contra la violencia machista. "Las cosas se llaman por su nombre. Y existe la violencia machista aquí y, desgraciadamente, en muchos sitios de nuestro país. Es una lacra contra la que tenemos que luchar".

Pero también salió en defensa del colectivo LGTBI: "Lógicamente, mi gobierno, el que quiero presidir, va a ser un gobierno respetuoso que no va a cuestionar a quién se ama y cómo se ama".

"Tercero, el aborto", prosiguió Guardiola, "los derechos conseguidos por las mujeres no se va a retroceder ni un milímetro en ellos". "La política no está para irrumpir en la vida de las mujeres, sino para todo lo contrario, acompañarlas y protegerlas", agregó.

Acabó su discurso defendiendo no "criminalizar a la inmigración en una región y en un país que no seríamos lo que somos sin ella".

Palabras que han sido citadas en Twitter por Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de la formación de extrema derecha Vox, quien ha ironizado sobre la dirigente del PP: "Prueba de agudeza política: ¿de qué partido es esta candidata a presidir la Junta de Extremadura? Aviso: no es fácil de adivinar. O sí…"

Tuit al que ha respondido la propia Guardiola: "Una candidata del PP, que respeta los derechos y no se plantea retrocesos en avances sociales ya logrados. Lo extraño es no pensar que todos somos iguales, sin importar el sexo, a quién amas o dónde has nacido. Cuestionar eso, Iván Espinosa de los Monteros, es ir contra el progreso de Extremadura".

Contestación que ha provocado la irritación de muchos seguidores del partido ultraderechista: