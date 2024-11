Lobato desmintió a 'ABC' pese a confirmar con dos periodistas la filtración del novio de Ayuso para no quedar como "un traidor" al partido

Juan Lobato, líder del PSOE de Madrid, se habría reunido este domingo por la tarde con dos periodistas de ABC para hablar sobre la información exclusiva que horas después sacaría el diario. Dicha noticia señalaría que fue Moncloa quien filtró el documento secreto del novio de Ayuso a la prensa después de que Lobato se negara a revelarlo en la Asamblea de Madrid. Después, para guardarse las espaldas, el líder del PSOE madrileño acudió a una notaría para dejar constancia de los mensajes intercambiados con la jefa de gabinete de Óscar López ante la posibilidad de que el caso acabara en los tribunales, como así finalmente ocurrió.

Según publica ABC, Lobato reconoció íntegramente en ese encuentro el relato contado por el diario y que posteriormente, una vez hecho público, desmintió. "Sé la llamada y los mensajes de WhatsApp que te enviaron el 14 de marzo a primera hora de la mañana, lo que te pidieron que hicieras y no hiciste, y que has dejado constancia de todo ello. Esto te va a afectar…", le cuentan. "Van a pensar que os lo he pasado yo, como si fuera una operación mía, que la he diseñado yo", comenta al respecto según publica ABC.

"Yo lo llevé (a la notaría) cuando salió el tema del Supremo (la imputación de Álvaro García Ortiz), esto que esté aquí, por si algún día empiezan a salir mails y whatsapps", añadió asegurando que fue antes de que se conociera "lo de Óscar (López)", en relación a que Óscar López, ministro para la Transformación Digital y entonces director de Gabinete de Pedro Sánchez, lo sustituya al frente del PSOE-M.

El motivo por el que los periodistas de ABC se reúnen con Lobato es porque consideran que el problema de tener ese correo es de Moncloa, aunque le va a estallar a él. "Para curarte en salud. El problema lo tienen ellos", a lo cual asintió.

Lobato reconoce entonces en esa conversación que el documento con el correo del abogado de la pareja de Ayuso reconociendo dos delitos fiscales "lo tiene Moncloa". "Te contactan por la mañana a primera hora (desde Moncloa), te envían el documento para que lo saques y dices que no lo vas a sacar. Entonces te dicen que lo van a filtrar a 'El Plural' y a algún otro medio. El contenido se conocía, pero no el documento", añaden los periodistas.

De hecho, la primera información publicada sobre el tema corresponde a LaSexta. Posteriormente, eldiario.es lo replicó citando a la cadena de Atresmedia y no fue hasta las 23:30 cuando La SER reproduce parcialmente el correo electrónico, aunque nunca se publica. A la mañana siguiente, en torno a las 8 de la mañana, Lobato habla con Pilar Sánchez Acera, jefa de gabinete de Óscar López, y le envía una fotografía con el escrito. Lobato, según siempre el citado medio, se niega a usarlo y ésta indica que lo va a difundir a varios medios, entre ellos ElPlural.com. Una vez ha aparecido en medios de comunicación, Lobato imprime el correo y lo muestra en la Asamblea de Madrid durante la sesión de control a Isabel Díaz Ayuso.

"Es que fue eso, vamos… (...) No voy a decir 'Eso es mentira'", reconoció a ABC

Según ABC, Lobato nunca niega nada, lo confirma y "se preocupa por las consecuencias políticas" sobre el congreso del PSOE de Madrid, que se celebra el 11 de enero y "que ante la militancia le van a pintar como un traidor y le van a colocar un candidato alternativo" para desalojarle de la secretaría general del PSOE-M.

Tras reconocer los hechos desmiente a ABC

A la hora de la publicación, el PSOE de Madrid difundía un comunicado en el que negaba las afirmaciones de ABC donde se asegura que Moncloa fue quien filtró los mails en los que el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, reconocía que éste había cometido dos delitos por fraude fiscal.

"Los bulos y la desinformación que sufrimos necesitan respuestas claras y acreditadas. Por esa razón acredité ante notario que ni los socialistas madrileños ni Moncloa habíamos recibido de la Fiscalía ninguna información en absoluto relativa al novio de la Sra. Ayuso. Al revés, queda acreditado que toda la información vino de medios de comunicación", indicaba.

"No existe teoría de la conspiración como pretende explicar el PP de Madrid y la Sra, Ayuso. Lo que existen son artimañas políticas para intentar evitar que se hable del asunto central que son que este viernes declara el novio de Ayuso como imputado por dos delitos fiscales y falsedad documental" y añadía que el PSOE de Madrid está personado en la causa de González Amador "para garantizar que no se pierda ni un solo euro de los madrileños".

"Los medios se lo pasan a Pilar Sánchez Acera"

Como cada lunes, Lobato ha comparecido tras la reunión de la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrod, donde ha insistido en que Pilar Sánchez Acera, es decir, Moncloa, le envió el mail. No obstante, ha asegurado que no va a mostrar la conversación "privada" que llevó al notario. Ni siquiera ha planteado a Pilar Sánchez Acera mostrar la conversación tras las críticas del PP de Madrid.

Durante la rueda de prensa ha ahondado en la versión que difundió el domingo por la noche para tener "las cositas claras y acreditadas" y confirmar que a Sánchez Acera le llega el correo desde los medios de comunicación. "Los medios lo han pasado", ha indicado en dos ocasiones dando a entender que si Moncloa tenía ese correo es porque alguno de los medios de comunicación que tenían acceso a ese correo se lo habían enviado a Moncloa, aunque todavía no se había hecho público.

Además, ha confirmado que aunque ayer por la tarde sí avisó al PSOE y a Sánchez Acera que esa información se iba a publicar, la decisión de acudir a un abogado fue una cuestión "personal". "No lo consulto con partido, Ferraz, ni nadie. Es un tema mío", indicaba para evitar que la conversación se perdiera. "No informo a nadie", ha explicado.