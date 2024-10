Los diputados del PP firmaron que habían “estudiado” las enmiendas de la reforma que reduce las penas de cárcel a etarras

Los tres diputados del PP que que participaron en la reunión de la Ponencia de la reforma de la ley que permitirá que casi una cincuentena de presos de ETA acorten significativamente el periodo de cumplimiento de sus penas de penas, firmaron que habían “estudiado con todo detenimiento dicha iniciativa, así como las enmiendas presentadas”. Así quedó reflejado en el acta de la reunión que rubricaron todos los diputados allí presentes, según ha tenido acceso El País. En el caso del grupo popular, se trata de José Manuel Velasco, Rafael Benigno Belmonte y María Jesús Moro.

Sin embargo, los diputados del PP no detectaron que una enmienda de Sumar suprimía un artículo y la disposición adicional de la actual norma, que impide que los condenados etarras pudieran descontarse las penas que han cumplido en Francia. Al sumarse ahora el tiempo de condena en países de la UE, fruto de una directiva europea que ya se abordó durante el Gobierno de Mariano Rajoy pero que España no traspuso de forma completa, algunos de estos etarras verán ahora reducida su permanencia en las cárceles españolas.

Pese a que la tramitación parlamentaria se hizo a través del proceso habitual de urgencia, ni PP ni Vox se percataron de que dicha reforma llevaba añadido este beneficio a los reclusos etarras. La bomba estalló este lunes, un día antes de su aprobación definitiva en el Senado, cuando El Confidencial lo advirtió a través de un artículo. Pero ya era tarde: si el Gobierno no retira la iniciativa, no quedará otra opción que su publicación en el BOE, una vez que fue aprobada por unanimidad en el Congreso y no recibió enmiendas en el Senado. Tanto como PP y Vox han pedido disculpas a las víctimas del terrorismo por haber favorecido la tramitación de la ley.

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha convocado este martes a primera hora a los diputados del PP que participaron en la tramitación parlamentaria de la ley con el fin de recabar información interna ante el "error" cometido por el Grupo Popular.

Tellado ha asegurado que su partido "asume su responsabilidad por no haber estado vigilante" durante la tramitación, pero ha puesto el foco en que ahora es el momento buscar "soluciones" parando esta ley. "Yo creo que hoy no se trata de depurar responsabilidades. Se trata de buscar soluciones", ha declarado en rueda de prensa.

Al ser preguntado expresamente si el PP va a asumir algún tipo de responsabilidad a nivel interno y si ha tenido algún contacto con los diputados que han participado en el trámite parlamentario de esa ley para tomar medidas, Tellado ha admitido que ha "recabado información sobre cómo se ha desarrollado toda la tramitación parlamentaria de esta cuestión".

Ahí, ha desvelado que durante la tramitación parlamentaria, aparte de las enmiendas de Sumar, hubo "otras de Junts" que "pretendían lograr beneficios judiciales" para el expresidente catalán Carles Puigdemont. "Y los ponentes del PP que participaron en el debate de esas enmiendas se centraron en ésa por la gravedad que tenía y posiblemente perdieron de vista otras que podían parecer inofensivas y no lo eran", ha confesado.

Por el momento, los 'populares' quieren poner la presión en el Gobierno. Según Tellado hay un "abismo moral" entre un "error" en una tramitación parlamentaria y la "voluntad deliberada de un Ejecutivo de sacar de la cárcel a presos de ETA", haciéndolo de "tapadillo". Por eso, ha dicho en su comparecencia ante los medios que "el primer y último responsable de esta situación se llama Pedro Sánchez.